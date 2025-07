Algérie: Attaf tient une séance de travail à Kuala Lumpur avec son homologue malaisien

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu, mardi à Kuala Lumpur, une séance de travail avec le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, à la veille de sa participation à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, prévue en Malaisie, pays frère, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens ont permis de "passer en revue les différents axes et dimensions des relations de partenariat et de coopération entre l'Algérie et la Malaisie" et d'"examiner les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs à la hauteur des énormes potentialités dont disposent les deux pays, notamment dans les domaines économiques", précise le communiqué.

A cette occasion, les deux ministres sont convenus d'"entamer les préparatifs relatifs à la tenue de la prochaine session de la commission gouvernementale mixte à travers l'identification des domaines de coopération prioritaires et la finalisation des négociations en cours concernant plusieurs projets d'accords bilatéraux", selon la même source.

Dans le même contexte, l'accent a été mis sur "la nécessité de fournir toutes les formes de soutien et d'accompagnement pour la concrétisation des projets d'investissements communs à l'étude et d'encourager les interactions et les échanges entre hommes d'affaires des deux pays", ajoute le communiqué.

Sur le plan politique, les deux ministres se sont concertés sur plusieurs questions internationales et régionales d'actualité, à leur tête les développements de la question palestinienne et l'évolution de la situation au Moyen-Orient, selon la même source.

Au terme des entretiens, les deux ministres ont procédé à un échange de mémorandums portant sur le renforcement de la coopération en matière de formation des agents diplomatique, conclut le communiqué du ministère.