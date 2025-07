Algérie: L'adoption de quatre lois relatives aux secteurs de la sécurité sociale, des wakfs et du tourisme saluée

Alger — Le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri, a salué, mardi, l'adoption par les membres du Conseil de quatre textes de loi relatifs aux secteurs de la Sécurité sociale, des wakfs et du tourisme, soulignant qu'ils traduisent les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à consacrer le caractère social de l'Etat et à réaliser le développement durable.

A propos des amendements apportés au texte de loi relatif aux assurances sociales, prévoyant la prolongation du congé de maternité, M. Nasri a souligné qu'il s'agit d'un "gage de reconnaissance à l'égard des femmes algériennes et une marque d'estime pour leur rôle pionnier au service du pays".

En ce qui concerne le texte de loi complétant la loi relative à la retraite, portant sur l'abaissement de l'âge de la retraite pour les travailleurs du secteur de l'éducation nationale, le président du Conseil de la Nation a souligné qu'elle vise à "atteindre une série d'objectifs d'ordre social et professionnel, en reconnaissance de la spécificité de la profession éducative, qui exige un effort intellectuel et psychologique continu tout au long des années de service, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et du personnel administratif".

A l'issue de l'adoption de la loi sur les wakfs, M. Nasri a indiqué que ce texte vise à"établir une structure juridique moderne et équilibrée qui permet la valorisation des wakfs et la protection du patrimoine wakf, tout en renforçant leur rôle dans le développement durable et le service social, et en leur permettant de contribuer efficacement à l'économie nationale, en transformant les wakfs en un levier économique et un outil d'investissement productif et efficace dans la réalisation de la justice sociale".

Ce texte, poursuit-il, est susceptible "d'opérer un saut qualitatif du wakf traditionnel et statique vers un wakf dynamique à vocation d'investissement, dans un cadre juridique moderne, évolutif et ancré dans l'identité nationale et religieuse".

Concernant le texte de loi fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages, le président du Conseil de la Nation l'a qualifié "de véritable acquis législatif, porteur de dimensions stratégiques multiples touchant aux aspects socio-économiques, environnementaux et institutionnels".

Il a également souligné que cette loi "assure un équilibre entre les besoins du développement touristique et le droit du citoyen à un espace public propre, sécurisé et gratuit".

De son côté, la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, a affirmé dans une déclaration à la presse que l'adoption de ces textes juridiques constituait "une renaissance législative", étant "le fruit des réformes politiques initiées par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême du pays", tout en soulignant qu'ils "répondent aux préoccupations des citoyens et s'inscrivent dans l'adaptation aux évolutions nationales et aux engagements internationaux.