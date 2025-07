Algérie: 'Expo Osaka-2025' - Le Premier ministre se rend au Japon pour superviser la journée nationale du pays

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, se rend à Osaka (Japon) pour superviser la journée nationale de l'Algérie organisée dans le cadre de l'exposition universelle "Expo Osaka-2025", et placée sous le thème "Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain", indique mardi un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre sera accompagné du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, et de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, précise la même source.

La participation algérienne à cette manifestation, qui intervient en coordination avec le commissaire général de la participation de l'Algérie à l'exposition et avec la contribution de plusieurs secteurs ministériels et d'entreprises nationales, rehaussée par une participation artistique et culturelle, vise à mettre en lumière la profondeur civilisationnelle et culturelle de l'Algérie, ainsi que ses atouts économiques et les opportunités d'investissement qu'elle offre, à travers le pavillon "Anouar el Djazaïr", selon la même source.

L'"Expo Osaka-2025" est l'une des manifestations les plus importantes au monde, avec plus de 28 millions de visiteurs et de participants issus des quatre coins du monde.