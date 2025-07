Sénégal: Huit mille femmes et ménages vulnérables financés par le PADESS à hauteur de 954 millions FCFA (coordonatrice)

Dakar — Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) a effectué plusieurs réalisations, dont le financement de plus de huit mille femmes et groupes en situation de vulnérabilité, afin de leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus, a appris l'APS de sa coordinatrice.

"Concernant le financement des activités génératrices de revenu, 8 008 ménages vulnérables ont été financés à travers les bourses économiques pour un montant de 954 millions de FCFA", a fait savoir Aïssatou Ayo Ba Diop.

Elle s'exprimait, mardi, lors de la cérémonie officielle d'installation des comités scientifique et de pilotage de l'évaluation finale du PADESS.

Parmi ces réalisations, figure, selon la coordinatrice, la construction et l'équipement de 45 infrastructures sur une cible de 47 censées fournir des services sociaux de base et dont le coût s'élève à près de 3 milliards de FCFA.

"Cinq cent quarante-quatre projets ont également été financés à hauteur d'1,7 milliard de FCFA dans le cadre de l'appui au développement et à la consolidation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)", a-t-elle ajouté.

La coordinatrice du PADESS a, en outre, expliqué les raison de la mise en place d'un comité scientifique et de pilotage, qui sera chargé d'évaluer les réalisations effectuées.

"Le PADESS a pris l'initiative de mettre en place un comité scientifique pluridisciplinaire sur la période restante de la mise en oeuvre, afin d'assurer une diffusion à grande échelle des résultats obtenus", en perspective du panel de haut niveau, qui sera organisé dans la capitale sénégalaise, et dont la date n'est pas encore déterminée.

Ce comité scientifique servira également, selon elle, d'interface entre les acteurs de la recherche et les praticiens de terrain, et d'espace de dialogue sur les thématiques clés du programme.

"Le comité technique et de pilotage aura pour mission d'évaluer les réalisations du programme, de superviser et de valider toutes les étapes" du processus, a ajouté Youssouph Djitté, le directeur de cabinet du ministère de la Famille et des Solidarités sous l'égide duquel est place le PADESS.

Ce programme du gouvernement sénégalais est financé avec l'appui de la coopération italienne pour un budget de près de 12 milliards de FCFA.