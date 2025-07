Sénégal: Promotion du dialogue et de la paix - Les acteurs en quête de synergies pour développer des partenariats

Hier, mardi 8 juillet s'est tenu le 2ª Déjeuner de la Paix dédié aux ambassadeurs de la paix. Organisée par le consortium ONG-3D-COSCE-GRADEC dans le cadre de son programme Saxal Jamm, sous le thème : Dialogue croisé entre l'État, la société civile et les Ambassadeurs de la Paix: Quelles opportunités pour la consolidation d'une paix durable et inclusive au Sénégal ? », cette activité qui a réuni deux institutions dont la médiature de la République et le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) vise à développer ensemble des synergies et des partenariats en vue de conjuguer les efforts de promotion de la paix.

A travers son programme Saxal Jamm appuyé par l'Union Européenne, le consortium ONG-3D-COSCE-GRADEC a organisé hier, mardi 8 juillet le deuxième déjeuner de la paix dédié aux ambassadeurs de la paix. En effet, suite à leur (Ndlr ambassadeurs de la paix) installation des ambassadeurs de la paix, le consortium des organisations de la société civile continue toujours d'explorer les bonnes pistes pour une promotion de la paix au Sénégal.

Ainsi, lors de cette activité, l'ONG-3D et Cie, ont réuni la médiature de la République et le Haut Conseil du Dialogue social, deux institutions spécialisées en matière de dialogue et de paix, en vue de mener un dialogue croisé entre la société civile et les ambassadeurs de la paix.

« Nous avons regroupé deux institutions qui s'intéressent à ces questions-là. Ces deux institutions développement ce qu'on appelle le dialogue croisé pour échanger avec les acteurs ainsi que les ambassadeurs de la paix pour voir dans quelle mesure développer des synergies et des partenariats en vue de conjuguer les efforts de promotion de la paix », a déclaré Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur du consortium ONG-3D-COSCE-GRADEC.

Revenu sur les actions que les ambassadeurs de la paix ont réalisées depuis leur installation, le coordonnateur du consortium a donné comme exemple le cas ressent de Cambérène où des violences meurtrières ont éclatés. « Ils ont rencontré le Khalife ainsi que le ministère de l'intérieur pour comment apaiser le climat mais aussi comment développer un partenariat avec les forces de défense et sécurité », a souligné M. Cissé qui par ailleurs annonce « une mission de 48h des ambassadeurs à Ziguinchor pour rencontrer les acteurs mais aussi présenter la mission des ambassadeurs en vue d'inviter les parties prenantes vers la promotion de la paix et le dialogue. »

Pour ce qui est de la pérennisation de cette mission, Cheikh Tidiane Cissé assure. « Nous avons demandé aux ambassadeurs de se retrouver et de se structurer. C'est-à-dire que nous voulons insuffler une dynamique d'autonomisation des ambassadeurs. Autrement dit au-delà même du programme que les ambassadeurs puissent travailler ensemble, se structurer et même avoir une structure autonome pour garantir la pérennisation », a-t-il conclu.