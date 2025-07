Afrique de l'Ouest: Carnet d'audience - Des artistes de l'AES porteurs d'un message d'union des peuples du Sahel

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a reçu en audience ce lundi 07 juillet 2025 une délégation conduite par l'Adjudant ZINSONNI Kaleb alias Kezi, artiste chanteur burkinabè. Cette délégation comprend également le Capitaine Luc TRAORÉ pour le Mali et le Sergent Mahamane Sani MAIGOCHI pour le Niger, tous membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Au cours de cette rencontre, les artistes ont présenté au Ministre Pingdwendé un projet artistique intitulé « AES Engagé », dont la phase d'enregistrement audio est déjà achevée. Ils sont actuellement en pleine réalisation du clip vidéo, entamé au Mali le 1er juillet. L'objectif de ce projet est de promouvoir l'unité et la solidarité entre les peuples des trois pays à travers une oeuvre musicale portée par des artistes issus des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Selon l'artiste Kezi, l'idée de tourner le clip dans les trois pays de l'AES en mettant en valeur les sites touristiques et monuments emblématiques du Mali, du Niger et du Burkina Faso vise à renforcer le sentiment d'appartenance commune et à susciter l'intérêt des populations. La délégation a souhaité rendre compte de l'avancement du projet au ministre, et partager les perspectives, notamment une tournée dans trois villes de chaque pays pour diffuser ce message de fraternité.

Le Ministre en charge de la Culture et des Arts, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a salué l'initiative et félicité les artistes pour leur engagement. Il a apprécié la portée du message et a encouragé les porteurs du projet à poursuivre leurs efforts pour contribuer à l'unité culturelle et sociale dans l'espace AES.