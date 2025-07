Tunisie: Djerba Music Land 2025 fait encore vibrer le tourisme sur l'île

Du 31 juillet au 3 août, Djerba va de nouveau vivre au rythme du Djerba Music Land, le festival de musique électronique qui s'impose comme le rendez-vous estival par excellence. Installé en plein air, sur l'emblématique terrasse du Grand Casino, cet événement musical revient pour sa 10ème édition, plus fédérateur et éclectique que jamais.

Depuis sa création, Djerba Music Land cultive un savant mélange de têtes d'affiche internationales et de valeurs sûres de la scène nationale, plus de 20 DJs réunis autour d'un même objectif : faire danser le public de Djerba sous les étoiles.

Cette année encore, le line-up promet des sets électrisants, des sonorités variées allant de la deep house à la techno progressive, et une ambiance unique portée par l'air de la mer et les lumières avec pas moins de 5 DJs tous les soirs qui se relaieront sur scène pour offrir le meilleur de leur univers sonore.

Plusieurs sommités viendront spécialement en Tunisie pour l'occasion, notamment la légende allemande Sven Vath qui sera derrière ses platines pour un set qui s'annonce mémorable, en plus de la participation de Stephan Bodzin (en ouverture le 31 juillet), Alex Wann (2 août)... Le tout, clôturé par l'habituel show à succès Al Disco Al Arabi (3 août). Côté tunisien, les DJ Mehdi Maghraoui, Rayhane, Wail Bouri... captiveront le public avec leur style et leur énergie.

Djerba Music Land se veut plus qu'un festival : il s'agit d'une expérience pour vivre Djerba la nuit dans la continuité du séjour balnéaire et culturel diurne. Un moment fort du tourisme sur l'île où se retrouvent chaque année des milliers de festivaliers venus des 4 coins de la Tunisie mais aussi de l'étranger, aux côtés des touristes dans les hôtels et des habitants pour partager un même tempo, entre amis ou en famille.

« Chaque année, nous constatons que l'événement gagne en attractivité et crée une émulation exceptionnelle sur toute l'île de Djerba », explique à ce propos Mohamed Jerad, fondateur et organisateur de cet événement. « Cet été, nous renouvelons l'expérience du site du Grand Casino qui a permis d'élargir l'espace disponible pour les festivaliers et créer des pôles d'intérêts supplémentaires portant sur l'artisanat par exemple », a-t-il ajouté.

Car ce festival participe activement à la dynamique estivale de Djerba, en attirant un public venu de toute la région - voire de plus loin - avec des retombées notables sur la vie locale. Hôtels, commerces, restauration : la zone tout entière vibre à l'unisson du Djerba Music Land.

Tunisia Music Land, société organisatrice de l'événement, mettra en place les moyens techniques à la hauteur de cet événement avec une scène impressionnante de beauté, une scénographie lumière à couper le souffle, une qualité sonore irréprochable et des soirées inoubliables, en toute sécurité.

Et la grande nouveauté de l'année portera sur la mise en place d'une forme de marché, le Djerba Music Land Market, lieu d'exposition-vente de produits de l'artisanat notamment avec une sélection d'artisans et de créateurs proposant vêtements originaux, sacs, bijoux, accessoires, goodies uniques et objets d'art à découvrir et à emporter. Une manière pour les organisateurs d'élargir le cercle des bénéficiaires des retombées du festival à d'autres corps de métiers pour intensifier l'expérience du séjour djerbien.