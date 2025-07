Algérie: Président de la République - Promouvoir la participation politique des jeunes, une priorité stratégique

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, dans une allocution adressée aux participants au Sommet national : "La jeunesse et la participation politique", qui se tient au Centre international de conférences (CIC) à Alger, que la promotion de la participation politique des jeunes avait constitué l'une des priorités stratégiques majeures et un axe fondamental des réformes politiques et constitutionnelles qu'il a engagées depuis 2019.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le président de la République a rappelé le lancement de plusieurs initiatives pour atteindre cet objectif, à travers le renforcement de la présence des jeunes au sein des institutions gouvernementales et des instances consultatives, la levée des obstacles entravant l'adhésion des jeunes aux différents espaces politiques et le renouvellement des assemblées nationales et locales élues, d'où l'émergence d'une jeune élite politique en rupture avec les pratiques et dérives antérieures.

Le président de la République a également rappelé la création du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ) en tant qu'instance consultative constitutionnelle chargée, particulièrement, des questions liées à la jeunesse dans différents domaines, et qui a réalisé des avancées notables en matière de soutien au dialogue et à la communication entre les jeunes et les institutions officielles, outre la consécration d'un ministère à la Jeunesse, l'objectif étant de prendre en charge les aspirations des générations montantes et de les accompagner.

Qualifiant de "rassurants" les progrès réalisés en matière d'adhésion politique des jeunes, le président de la République a souligné que ces mêmes progrès exigeaient de poursuivre les efforts pour parachever la formation d'une génération montante, capable d'exploiter pleinement ses énergies et son potentiel, en vue d'une participation efficiente à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux, tout en présentant sa vision de l'Algérie de demain, qui ne sera que le fruit de l'engagement d'aujourd'hui.

Les institutions de l'État, poursuit-il, sont également appelées à faire preuve d'une ouverture comparable face à cet élan ascendant, dans le but de répondre aux aspirations des forces vives et de les associer à toutes les étapes d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, ce qui permettra à la participation des jeunes de s'ériger en force de proposition effective, capable de communiquer, de manière constructive et positive, avec l'ensemble des institutions de l'Etat, et de contribuer, ainsi, à l'établissement de la relation complémentaire escomptée.

A cette occasion, le président de la République a invité les différentes instances consultatives à activer les plateformes de dialogue et à intensifier la communication avec les représentants de la jeunesse, notamment les élus, afin d'approfondir la réflexion et le débat autour des différentes questions et dossiers qui se posent sur la scène nationale.