Madagascar: Padel/Orange MPPTour 100 - Zarah et Prisca intouchables !

Le terrain de Soavina Atmosphère était en effervescence, ce week-end, lors de l'Orange MPPTour 100, huitième étape du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour. Ce tournoi, mêlant compétitions masculines et féminines, a tenu toutes ses promesses avec des matchs spectaculaires et des performances remarquables.

Dans la catégorie masculine, Miary-Zo Rakotondramboa et Landry Rabezafy ont dominé la finale en battant Nanté Radilofe et Jacky Ramananjatovo sur le score sans appel de 6-2, 6-4. Avant cela, Jacky et Nanté avaient créé la surprise en éliminant les favoris, Toavina et Tokiana Ratsimandresy, dans un match intense conclu en trois sets (6-3, 3-6, 10-6 au super tie-break).

Du côté des femmes, les invincibles Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy du club Atema à Antanimora, ont une nouvelle fois prouvé leur domination. Après une finale haletante et riche en rebondissements, elles ont triomphé face au duo Miarana et Fitia Robinson sur le score de 5-7, 6-2, 10-8 au super tie-break. Malgré la belle prestation des soeurs Robinson, Zarah et Prisca continuent d'asseoir leur autorité sur le circuit féminin, enchaînant les victoires avec brio.

« Globalement, le tournoi était toujours bien organisé, un très bon tournoi à Soavina Atmosphère », a déclaré Gary Ah-Waye, cogérant du circuit Orange MPPTour. Il a également souligné une particularité de cette édition : les quatre finalistes féminines ont la possibilité de participer à un tournoi masculin, à condition de jouer en binôme avec un homme. Cette initiative vise à encourager leur développement et à élever leur niveau de jeu.