Afrique de l'Est: CUA-AVCOI - Une feuille de route commune en vue

Comme chaque année, la capitale d'Antananarivo a accueilli hier la rencontre annuelle de l'Association des Villes et Collectivités de l'Océan Indien (AVCOI).

Cette rencontre, organisée au Novotel Ivandry par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), a rassemblé des délégations officielles venues de plusieurs îles de la région, dont Maurice, les Seychelles, La Réunion, les Comores, ainsi que de nombreux représentants malgaches. Cette réunion a permis aux élus locaux, aux autorités et aux partenaires de débattre des enjeux communs auxquels sont confrontées les villes de l'Océan Indien, notamment en matière de financement local, de résilience climatique, de gouvernance et de développement équitable.

Avenir partagé

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa ; du maire de Mamoudzou et co-président de l'AVCOI, Ambdilwahedou Soumaïla ; de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa ; de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois ; de plusieurs députés, membres du conseil municipal, ainsi que de maires venus des autres îles membres. Dans son intervention, Harilala Ramanantsoa a souligné l'importance de cette plateforme régionale, et affirmé que « nous devons parler d'une seule voix. Il est temps que les décisions soient prises avec les îles et non à leur place. » Elle a également insisté sur la nécessité d'unir les forces locales pour construire un avenir partagé et équilibré dans la région. Pour ce faire, elle a appelé à « l'établissement d'une feuille de route commune pour 2026-2027, alignée sur les priorités régionales. »

Développement économique

L'un des moments forts de la journée a été l'annonce de la désignation de Madagascar et des Comores comme pays pilotes dans la mise en place d'un cadre régional de financement du développement local. Cette initiative, amorcée lors d'une réunion précédente à Séville, sera présentée officiellement au mois de septembre. Madagascar bénéficie déjà de l'expérience de sa direction générale des Fonds pour le Développement local, un atout reconnu par l'ensemble des partenaires. Pour sa part, la ministre Viviane Dewa a qualifié cette initiative « d'atout considérable pour Madagascar de transformer cette rencontre en levier de développement économique dans le bassin de l'océan Indien. »

Mobilisation collective

Par ailleurs, Ambdilwahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou et co-président de l'AVCOI, a salué l'accueil chaleureux réservé à cette rencontre par la CUA. « Nous avons un destin commun, et cela exige une collaboration renforcée. Réfléchir ensemble, partager nos expériences, mettre en place des projets concrets : voilà le coeur de notre mission. », a-t-il déclaré. De plus, il a souligné l'importance d'une mobilisation collective pour relever les défis du climat, du développement et de l'accès aux financements.

« Il est urgent de créer des connaissances, mobiliser les compétences et améliorer nos capacités pour répondre efficacement aux appels à projets lancés par les bailleurs internationaux », a-t-il ajouté. « A cet égard, face aux enjeux actuels, marqués par les effets du changement climatique et les limites structurelles du développement urbain, toutes les villes de l'Océan Indien s'accordent à dire que l'unité, la solidarité et l'action conjointe sont les clés pour bâtir un avenir commun au service des populations », a-t-il conclu.