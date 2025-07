Madagascar: Réseaux sociaux - Les jeunes malgaches moins engagés civiquement

Selon un micro-trottoir réalisé par l'ONG Human Development Action (HDA), 80 % des jeunes interrogés déclarent ne pas s'intéresser aux questions politiques ou citoyennes sur les réseaux sociaux.

Ce chiffre met en évidence une fracture entre les outils numériques et leur usage à des fins civiques. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintérêt selon l'ONG HDA.

Les jeunes utilisent majoritairement les réseaux sociaux à des fins de divertissement (visionnage de vidéos, écoute de musique), de communication informelle (échanges entre amis), ou pour consommer du contenu rapide (stories, réels...). Dans ce cadre, l'engagement civique n'est pas perçu comme une priorité, ni même comme une option naturelle.

Par ailleurs, exprimer une opinion sur des sujets de société peut exposer à la critique virulente, aux moqueries, voire au cyberharcèlement. Cette réalité pousse de nombreux jeunes à s'autocensurer, par crainte de stigmatisation. Les réseaux sociaux deviennent ainsi des espaces où la liberté d'expression est limitée par la pression sociale.

Bon nombre de jeunes malgaches expriment un manque de confiance envers les institutions politiques, qu'ils perçoivent comme corrompues, inefficaces et déconnectées de leurs réalités. Cette perception engendre un sentiment d'impuissance chez la jeunesse, estimant que leur voix ne sera pas entendue ou ne changera rien.

Enfin, l'absence d'éducation spécifique à la citoyenneté numérique constitue un frein majeur. Beaucoup de jeunes ne disposent pas des outils nécessaires pour s'engager en ligne de manière constructive. Ils peinent à distinguer une information fiable d'une rumeur, et ne savent pas comment participer à des campagnes ni comment débattre de façon respectueuse. L'école et les structures d'encadrement social ne leur fournissent pas toujours les ressources nécessaires pour exercer pleinement leur rôle de citoyens à l'ère du numérique.

La citoyenneté se définit pourtant comme l'appartenance d'un individu à une nation et à un État. Elle est à la fois un droit et un devoir, parmi lesquels figure la participation à la vie publique.

« Un citoyen engagé s'impliquerait davantage dans la société, oserait exprimer clairement ses opinions et contribuerait au développement de sa communauté. Dans ce contexte, les réseaux sociaux constituent un espace privilégié d'expression civique, notamment pour les jeunes, à condition de promouvoir un usage éclairé et responsable. Pour cela, il convient de renforcer l'éducation aux médias et à la citoyenneté dès le plus jeune âge. Il faut aussi créer des espaces de dialogue en ligne, sûrs et modérés, où chacun peut s'exprimer sans crainte et par-dessus tout valoriser les initiatives citoyennes portées par les jeunes eux-mêmes, afin de leur redonner confiance dans leur capacité d'action », fait savoir l'organisation.