Afrique: CAN féminine 2025 - La sélectionneuse de la Zambie se méfie du Sénégal

Ce mercredi 09 juillet 2025, dans le groupe A de la CAN féminine 2025, le Sénégal défiera la Zambie dans un choc attendu. Les Zambiennes savent que la rencontre est loin d'être jouée d'avance.

En conférence de presse d'avant-match, la sélectionneuse de la Zambie a évoqué le Sénégal, leader de la poule A de cette CAN féminine 2025 après avoir corrigé la RD Congo 4-0 lors de la 2ème journée. Nora Häuptle se méfie.

« Nous avons bien récupéré du match d'ouverture. Notre analyse vidéo et nos indicateurs de performance montrent que nous aurions dû gagner (contre le Maroc, 2-2 lors du match d'ouverture). Nous avons donné la possession au Maroc, mais nous avons maîtrisé les aspects clés : la défense, les transitions et la création d'occasions. Le Sénégal a des atouts différents. Nous nous attendons à un adversaire physiquement fort, nous adaptons donc notre approche défensive en conséquence. Contre le Maroc, nous avons été intelligentes et disciplinées. Nous appliquerons les mêmes principes, avec les ajustements nécessaires », assure d'abord la sélectionneuse des Copper Queens, dont l'équipe doit réagir après 'accroc contre le pays organisateur.

« Nos transitions sont parmi les plus solides de la Coupe d'Afrique. Nous comptons leur faire mal dans ces moments-là, tout en développant davantage d'initiatives en possession. Elles (les joueuses du Sénégal) sont grandes, fortes physiquement et progressent techniquement. C'est une équipe bien équilibrée. Nous avons généré 12 tirs, dont huit cadrés, et beaucoup touché le ballon dans la surface contre le Maroc. Les statistiques montrent que nous avons dominé. Nous aurions dû mener 4-1. Mais c'est le football. Nous restons concentrées et confiantes que cette performance portera ses fruits », poursuit Nora Häuptle.