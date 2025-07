Afrique: CAN Féminine - Le Maroc veut rebondir, la RD Congo veut exister

Pour ne pas sortir prématurément de cette Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, il faudra gagner.

Après un nul frustrant contre la Zambie (2-2), les Lionnes de l'Atlas savent qu'elles n'ont plus droit à l'erreur. Devant leur public, elles devront faire preuve de caractère et d'efficacité, face à une sélection congolaise blessée, défaite par un cinglant 4-0 contre le Sénégal, mais décidée à relever la tête.

Jorge Vilda : « Nous devons montrer une meilleure version »

Conscient des attentes, Jorge Vilda s'est montré mesuré mais ambitieux en conférence de presse : « Les erreurs du premier match sont normales, surtout au début d'un tournoi. Le football est un jeu d'erreurs. Mais je suis très satisfait du travail accompli par mes joueuses, aussi bien pendant le match que lors des entraînements. »

Le sélectionneur espagnol, arrivé pour apporter une nouvelle dynamique au Maroc après son titre mondial avec l'Espagne, reste lucide sur les difficultés rencontrées. « Nous savons que ce deuxième match est très important. Nous allons affronter une sélection de la RD Congo différente de celle vue contre le Sénégal. Elles vont récupérer des joueuses clés, ( ndlr : Merveille Mujinga est apte contre le Maroc) elles auront à coeur de réagir. À nous de sortir une meilleure version si nous voulons gagner. »

Sur l'aspect mental, Vilda s'est montré confiant : « Oui, il y a eu de la pression sur le premier match. Mais les joueuses savent à quoi s'attendre maintenant. Elles ont compris les forces et faiblesses de la RD Congo, et elles savent exactement quel est le plan de jeu. »

Hanane Aït El Haj : « Le public marocain nous donne de la force »

Du côté des joueuses, c'est Hanane Aït El Haj, cadre de la sélection et voix du vestiaire, qui a pris la parole : « Jouer à domicile, c'est une responsabilité, oui. Mais c'est surtout une source de motivation. On aime sentir le public avec nous. Cela nous donne de l'énergie, cela nous pousse à nous surpasser. »

La défenseure, auteure d'un match solide contre la Zambie, en appelle à une mobilisation populaire : « On vous invite à venir nombreux. Venez vous amuser avec votre équipe, avec votre sélection. On ira chercher cette victoire ensemble. »

Elle n'a pas caché que les trois points seront impératifs : « On est conscientes que c'est un match à gagner absolument. On se prépare dans ce sens depuis deux jours. »

Hervé Happy : « Ce match, on va à tout prix le gagner »

Côté congolais, c'est un autre son de cloche. Pas question de faire de la figuration, malgré la lourde défaite initiale. Le sélectionneur Hervé Happy a posé le ton : « L'état d'esprit est celui de la revanche. On va tout faire pour gagner ce match. On veut sortir de la poule, et pour ça, il faut gagner demain. »

Happy a aussi tenu à retourner la pression sur le Maroc : « Ce n'est pas nous qui avons la pression, c'est le pays hôte. S'ils ne passent pas, ce sera très mal perçu ici. Nous, on peut jouer plus libérées. »

Conscient des erreurs de son équipe, il assure que le travail a été fait : « On a revu le match contre le Sénégal. On a tout analysé. Ce soir encore, on aura une séance pour ajuster. On a préparé ce qu'il faut. »

Eva Sumo : « On sait ce qu'on doit corriger »

La défenseure Eva Sumo, elle aussi marquée par la claque subie lors du premier match, a affiché une lucidité impressionnante. « Oui, on a été démoralisées. Mais on a compris ce qui n'a pas marché. On a revu la vidéo, identifié nos erreurs. Et on a aussi vu le match du Maroc. On sait ce qu'on doit corriger. »

À propos de la pression du public marocain, elle relativise : « Justement, ça peut jouer en notre faveur. Elles auront la pression du public, pas nous. À nous de jouer libérées. »

Et quand on lui demande ce qu'elle veut dire aux supporters congolais : « Qu'ils croient en nous. L'équipe est mobilisée, le staff aussi. On va tout donner pour qu'ils soient fiers de nous. »

Sumo, qui vit sa première CAN, ne veut pas quitter la compétition sur une déception : « C'est une belle expérience. Mais on veut aller plus loin. Et tout reste possible si on gagne demain. »

Ce Maroc-RDC est plus qu'un match. C'est un test de maturité pour les Lionnes de l'Atlas, et une opportunité de rachat pour les Léopards Dames. Deux ambitions différentes, mais un seul terrain pour les départager.