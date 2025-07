Tunisie: Le visa 'Schengen du Golfe' - Ce qu'il change et comment en profiter

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) annonce le lancement prochain d'un visa touristique unifié, inspiré du modèle européen Schengen, qui permettra aux voyageurs internationaux de visiter les six pays membres avec un seul document de voyage. Cette initiative historique vise à transformer radicalement le secteur touristique régional et à renforcer l'intégration économique et sécuritaire du Golfe.

Dans une démarche sans précédent, les États membres du CCG Arabie Saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn et Sultanat d'Oman s'apprêtent à déployer d'ici la fin de l'année 2025 une "visa unifié du Golfe", qui facilitera la mobilité des touristes entre ces pays. Cette mesure a été adoptée en 2023 et bénéficie d'un large consensus régional ainsi que d'un appui international, notamment de l'Organisation mondiale du tourisme.

Le visa unifié permettra aux détenteurs d'un passeport étranger de circuler librement entre les six pays du Golfe, sans avoir à solliciter plusieurs visas distincts. Cette simplification administrative devrait alléger les procédures, réduire les coûts et élargir les opportunités culturelles et géographiques offertes aux visiteurs.

Selon Jassem Al-Budaiwi, secrétaire général du CCG, le système de demande sera entièrement dématérialisé via une plateforme numérique commune. Le processus de demande sera rapide, ne prenant que quelques minutes, grâce à un formulaire unique. Les documents requis comprendront un passeport valide, une preuve d'hébergement, un plan de voyage couvrant plusieurs pays, une assurance santé et des justificatifs financiers. La durée de validité du visa devrait varier entre un et trois mois, permettant une mobilité sans contrainte sur toute cette période.

Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large d'intégration régionale, touchant aussi bien le tourisme, la sécurité que le développement numérique. En simplifiant les déplacements, elle encourage les visites combinées et renforce la position du Golfe comme une destination touristique majeure sur la scène internationale, capable de rivaliser avec d'autres grandes régions du monde.

En complément du visa, un projet d'infrastructure stratégique est en cours : la construction d'un chemin de fer trans-golfe qui facilitera les déplacements terrestres rapides et sécurisés entre les pays membres. Ce réseau ferroviaire d'environ 2 100 kilomètres reliera notamment le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman. Ce système de transport sera un levier logistique clé pour maximiser l'efficacité du visa unifié.

Les ministères de l'Intérieur et des passeports des États du CCG sont chargés de superviser la mise en œuvre technique et la sécurité de ce projet. Des tests et ajustements réguliers sont en cours, garantissant une opérationnalité fluide dès le lancement officiel.

Les bénéficiaires initiaux du visa seront principalement des ressortissants de pays ciblés en Europe, Amérique du Nord et Asie, avec une ouverture progressive à d'autres régions selon les évaluations sécuritaires et techniques. Il ne concerne pas les citoyens du Golfe, qui bénéficient déjà de la liberté de circulation au sein du Conseil.

Les acteurs du tourisme et les agences de voyages ont déjà commencé à préparer des offres combinées multipays, tirant parti de cette nouvelle facilité. La stratégie vise à dynamiser l'économie touristique régionale, à diversifier les revenus loin des hydrocarbures et à promouvoir la richesse culturelle et naturelle du Golfe.