Tunisie: ASM - Mercato - Hamza Agrebi ne viendrait pas

Aux dernières nouvelles, les négociations ont échoué avec l'ancien arrière droit clubiste, Hamza Agrebi. Pourtant, le joueur s'est entraîné avec l'équipe en attendant la signature du contrat.

Dans leur quête de renforcer l'effectif en prévision de la saison prochaine qui marque leur retour parmi l'élite, les dirigeants marsois se sont montrés particulièrement actifs sur le marché des transferts ces derniers jours. Ils ont réussi, d'ailleurs, à faire signer le gardien de but Sami Hlel suivi de Béchir Habbassi, le défenseur central Yosri Arfaoui, le milieu offensif Anouar Jouini, l'arrière gauche Oussema Jebali, le milieu central Amanallah Ben Hamida, ainsi que les attaquants Ahmed Hadhri et Houcine Mansour.

Dans le collimateur des responsables marsois, il y avait également l'ex-arrière droit clubiste, Hamza Agrebi. Les négociations avaient bien avancé au point que le joueur a commencé à s'entraîner avec l'équipe en attendant la signature du contrat. Mais, au final, les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur le salaire. Hamza Agrebi ne viendra finalement pas à La Marsa, à moins qu'il revoie ses émoluments à la baisse.

Elections : 13 juillet, nouvelle date limite de dépôt des candidatures

Alors que le dépôt des candidatures était fixé dans un premier temps pour le 10 juillet, la Commission indépendante des élections, présidée par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a prolongé de trois jours le dépôt des dossiers, fixant la date limite au 13 juillet, se référant aux statuts du club.

Pour rappel, l'Avenir Sportif de La Marsa tiendra le lundi 21 juillet à partir de 18h00 au complexe de tennis son assemblée générale ordinaire. Après approbation des rapports moral et financier, on procédera à l'élection d'un comité directeur pour le mandat 2025-2027. Pour participer au vote et assister à l'assemblée, les supporters doivent se munir de leurs cartes d'adhérents disponibles au siège du club et dont le prix est fixé à 20 dinars.

Ceci dit, la Commission indépendante des élections rappelle que seuls les supporters détenteurs de cartes d'adhérents pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025 sont habilités à voter. Les sportifs affiliés à l'ASM et les détenteurs d'une licence peuvent également participer au vote. Il ne reste donc que de connaître la liste du consensus que doit présenter Moez Gharbi au plus tard ce dimanche.