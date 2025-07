Centrafrique: Le gouvernement assure que le calendrier électoral sera tenu

En Centrafrique, va-t-on vers le report des élections municipales, législatives et présidentielle prévue en fin de cette année ? C'est une problématique qui alimente le débat ces dernières semaines dans le pays. Alors que le mandat du président Touadéra s'achève cette année, la tenue des élections présidentielle et législatives est cruciale pour éviter un vide constitutionnel. Les élections municipales et régionales qui doivent se tenir le mois prochain, sont également déterminantes, car elles n'ont pas été organisées depuis près de 40 ans.

Face aux inquiétudes sur la tenue ou non de ces scrutins, le gouvernement rassure que les efforts sont en train d'être faits pour respecter le calendrier électoral.

À l'approche des élections, certains acteurs de la société et les opposants réunis au sein du Bloc Républicain pour la Défense de la constitution (BRDC), continuent de noter des dysfonctionnements dans le processus électoral. Ces forces vives de la nation sont convaincues que les élections municipales prévues en août prochain, tout comme les législatives et la présidentielle programmées en décembre n'auront pas lieu.

Le gouvernement défend le calendrier électoral

« Les élections générales n'auront jamais lieu à bonne date, mettant en cause, l'incapacité notoire de l'autorité nationale des élections à organiser des élections démocratiques et transparentes. Ces carences techniques et financières persistantes font poser de sérieuses hypothèses sur la qualité et l'intégrité du fichier électoral en préparation et un audit s'avérera nécessaire pour garantir la fiabilité le moment venu. L'ensemble de la communauté internationale impliquée dans le processus pense la même chose », explique Martin Ziguélé, le porte-parole du BRDC.

De son côté, le gouvernement reste confiant et défend le calendrier initial. « Du point de vue constitutionnel, le gouvernement peut organiser les élections locales à tout moment au cas où on n'y arrive pas. Aucun problème ne se pose. On peut bien repousser. Mais les élections générales, on ne peut pas repousser, c'est constitutionnel. Ces élections auront lieu à bonne date. Ça doit être clair », assure Maxime Balalou, le porte-parole du gouvernement.

Pour l'instant, l'Autorité nationale des élections (ANE) n'a pas encore réagi. Concernant les municipales du mois prochain, la date du 31 août n'a pas encore été confirmée.