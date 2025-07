Burkina Faso: Fonds d'appui à la presse privée - Les bénéficiaires reçoivent leur chèque

La cérémonie officielle de remise des chèques aux bénéficiaires du du Fonds d'appui à la presse privée (FAPP) a eu lieu, le mardi 8 juillet 2025, à Ouagadougou.

Pour l'exercice 2025, les 70 entreprises de presse vont se partager 320 millions de FCFA au titre de l'exercice 2025 du Fonds d'appui à la presse privée . la ceremonie de remise de leurs cheques a eu lieu, le mardi 8 juillet 2025, à Ouagadougou. Pour le dispatching de cette cagnotte, 42 bénéficiaires de la presse audiovisuelle, dont 6 télévisions et 36 radios, vont se partager 184 223 160 FCFA. Pour la presse en ligne 19 entreprises vont se repartir 81 561 378 FCFA. Quant à la presse écrite, 38 215 461 FCFA seront repartis entre 7 entreprises. Au finish, les structures vont percevoir chacune 6 400 000 FCFA.

D'après le directeur général du FAPP, " Celle-ci est passée de 200 million, « Cette subvention est non seulement un appui institutionnel, mais aussi un levier d'accompagnement à la professionnalisation, à la viabilité économique et à la diversité du secteur médiatique ». C'est pourquoi, M. Bonzi. a salué les efforts financiers déployés par le gouvernement pour soutenir les médias privés. Soucieux de la bonne gestion des fonds accordés aux medias, le DG du FAPP a invité les bénéficiaires à faire un usage efficace des montants.

Le representants des bénéficiaires, Mountamou Kani, du journal L'Express du Faso,tout en remerciant les autorités a fait savoir que cette subvention constitue pour eux, une bouffée d'oxygène. Car, elle leur permettra de poursuivre leurs missions d'information de la population.

Selon le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingwendé Gilbert Ouédraogo, cette année, la cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires de la subvention annuelle de l'Etat à la presse privée, se tient dans un contexte national particulièrement éprouvant, marqué par la crise sécuritaire aux conséquences multiformes sur la vie socio-économique, y compris dans le secteur de la presse.

"En dépit de ces difficultés, les femmes et hommes de médias continuent de faire preuve d'un engagement remarquable en assumant, avec bravoure et constance, leur mission essentielle d'information, d'éducation et de sensibilisation. Je rends ici un hommage appuyé à votre résilience exemplaire", a-t-il affirmé. Pour lui, malgré la précarité des conditions d'exercice, les contraintes financières récurrentes et les risques inhérents au contexte sécuritaire, vous faites preuve de professionnalisme, d'endurance et d'un profond attachement à la patrie.

Aux beneficiaires, il a fait savoir que la subvention que l'Etat leur accorde ne saurait être perçue comme un privilège, encore moins une faveur. Mais, elle constitue la contrepartie de l'Etat à votre engagement à soutenir la dynamique de sécurisation de notre territoire et de reconquête de notre souveraineté. "Plus que jamais, les attentes du peuple burkinabè à l'égard de sa presse sont immenses : une presse professionnelle, capable d'un traitement responsable des questions de sécurité, de gouvernance et de cohésion sociale", a-t-il insisté. Il leur a invité à un usage rigoureux, transparent et responsable des ressources allouées.

Car, a-t-il precisé, ces fonds publics doivent être utilisés conformément à leur vocation première : moderniser les outils de production, renforcer les compétences des professionnels, produire des contenus de qualité, développer des projets éditoriaux innovants, et soutenir la mise en oeuvre des politiques publiques de développement. C'est pourquoi, il a exhorté les bénéficiaires à inscrire la gestion de cette subvention dans une logique de redevabilité, de développement de la presse et surtout de contribution effective aux actions de refondation de la Nation, portées par le Président du Faso, Chef de l'Etat.