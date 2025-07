Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2025 - Un taux de réussite de 40,15% enregistré, une progression significative de 5,98 points

La Côte d'Ivoire célèbre une performance remarquable à l'examen du Baccalauréat session 2025, avec un taux national de réussite s'élevant à 40,15%. Cette annonce a été faite le lundi 7 juin 2025, par Diarra Kadidiata Badji, Directrice des examens et concours (Deco), à Abidjan-Plateau.

Sur un total de 332 515 candidats ayant effectivement pris part à l'examen, 133 518 ont été déclarés admis. Ce chiffre représente une progression significative de 5,98 points par rapport à la session 2024, qui affichait un taux de réussite de 34,17%.

Une analyse par genre révèle une excellente performance des jeunes filles. Sur les 167 028 filles présentes, 68 883 ont été admises, soit un taux de réussite de 41,24%. Chez les garçons, 64 635 ont été admis sur 165 487 candidats présents, soit un taux de 39,06%.

Les épreuves écrites du Baccalauréat 2025 se sont déroulées sans incident majeur du 16 au 20 juin, à travers 546 centres de composition répartis dans les 41 directions régionales du pays.

Diarra Kadidiata Badji a tenu à rassurer de la bonne tenue des examens. « Je signale qu'aucun incident majeur n'a entravé le déroulement du processus d'organisation de cet examen dont les activités inhérentes ont été exécutées dans la rigueur et l'équité à tous les niveaux », a rassuré Diarra Kadidiata Badji.

La publication des résultats est prévue ce jour 7 juillet, à partir de 14 heures dans les centres de composition, où les relevés de notes seront distribués. Les candidats devront se munir de leur convocation et de leur pièce d'identité pour retirer leur relevé. Les résultats seront également accessibles en ligne sur le site officiel de la Deco : www.men-deco.org, immédiatement après la proclamation.

La directrice a lancé un appel à la vigilance concernant la gratuité des opérations post-proclamation telles que le retrait des relevés de notes et les réclamations. Elle a souligné l'importance pour les candidats et leurs parents de vérifier toutes les informations sur les relevés afin de signaler toute erreur éventuelle.

Les candidats disposent d'un délai de 72 heures pour déposer leurs recours, soit du mardi 8 au jeudi 10 juillet 2025, délai de rigueur. Les résultats de ces délibérations finales seront publiés le vendredi 11 juillet 2025, à 14 heures.

Félicitant chaleureusement les nouveaux bacheliers, Diarra Kadidiata Badji a déclaré : « Par ce succès, ils ferment en toute beauté la porte des études secondaires et frappent à celles de l'enseignement supérieur. C'est une tout autre réalité qui s'ouvre à eux. Elle exige de leur part, une bonne dose de courage et de maturité ». Elle leur a souhaité le meilleur dans les universités et grandes écoles.

Cette session 2025, dont le processus a débuté par les inscriptions le 14 octobre 2024 et s'est poursuivi avec les épreuves physiques, orales et pratiques, marque la fin des études secondaires pour les admis et leur ouvre « la voie royale des études supérieures dans les institutions nationales et internationales ».