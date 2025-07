Tunisie: Mercato - Saâd Bguir ne manque pas de prétendants

L'ex-stratège international tunisien est libre de droit et toujours aussi coté sur le marché des transferts.

A 31 ans d'âge, le milieu offensif Saad Bguir semble insatiable après la fin de son expérience à Al Wehda d'Arabie saoudite, et l'ex-stratège de la Stayda, EST et Abha ne manque pas de prétendants actuellement. En effet, les Koweïtiens d'Al Arabi, les Marocains du Wydad de Casablanca et les Libyens d'Al Ittihad ont pris attache avec le représentant du joueur et ont même débuté les négociations. Un fait est certain, Bguir ne restera pas inactif.

Al Riyadh sur Anas Khardani

La jeune pépite étoilée, Anas Khardani, gardien de 19 ans, est convoitée par les Saoudiens d'Al Riyadh FC. Alors qu'il est sous contrat avec l'ESS jusqu'en juin 2028, le natif de Kairouan se retrouve sous les radars d'Al Riyadh qui a déjà soumis une offre de 300.000 dollars. Bien entendu, vu la marge de progression du portier de l'Etoile et son âge qui plaide en sa faveur, le club-phare du Sahel a décliné la proposition, mais selon certaines sources proches du dossier, les Saoudiens n'ont pas dit leur dernier mot et vont revenir à la charge.

Avec 19 matchs disputés lors de l'exercice écoulé, l'une des révélations de la Ligue 1, la saison dernière, Khardani a vu sa cote grimper à 350.000 euros selon Transfermarkt. Dans le même temps, l'Etoile Sportive du Sahel ne lui accordera son bon de sortie qu'en contrepartie de 500.000 dollars. À noter que l'ESS disputera la C3 cette année et son gardien de but est considéré comme l'un des maillons forts de l'équipe.

Dijon : Chouchane coche toutes les cases

Baptiste Ridira, manager de Dijon depuis un an, a mis à l'essai Samy Chouchane à l'essai depuis quelques jours déjà et semble actuellement intéressé par le profil du milieu de 21 ans, ex-sociétaire de Brighton, prêté la saison passée à Northampton où il a disputé 30 rencontres. Ex-international U20, Chouchane avait participé au Mondial argentin U20 en 2023, une compétition qui a vu la Tunisie atteindre les huitièmes de finale, sortie à ce stade par le Brésil.

Actuellement libre de droit, le joueur est tout proche de signer au Dfco, dont le staff cherche un joueur solide dans les duels et tactiquement intelligent et surtout posé dans son jeu. Et Chouchane coche toutes les cases en attendant de conclure officiellement avec les Bourguignons.

Ali Maâloul, à la croisée des chemins entre Sfax et le Golfe

A 34 ans, Ali Maâloul nourrit l'idée d'une dernière aventure avant de raccrocher les crampons. Et les sollicitations ne manquent pas pour l'ex-Clubiste sfaxien, passé du statut de valeur à Al Ahly du Caire à celui de légende vivante des Ahlaouis. En clair, avec le grand club du Caire, Ali Maâloul a tout gagné.

Arrivé à Al Ahly SC en 2016, Ali Maâloul a construit un palmarès impressionnant en neuf ans. Plus de 250 matchs officiels disputés lui ont permis de grossir son armoire à trophées et de glaner 22 titres dont la C1, et de participer à trois reprises aussi au Mondial des clubs.

Latéral volant, défenseur-buteur et piston gauche qui ne rechigne jamais à apporter le surnombre sur son couloir de prédilection tout en revenant au charbon en situation de repli, tous les superlatifs ne suffisent pas pour décrire le profil d'Ali Maâloul, arrière moderne qui a encore de beaux restes malgré des blessures qui ont freiné son élan ces dernières années, comme cette rupture du tendon d'Achille et une déchirure des fibres musculaires.

Cependant, pour un joueur de cette carrure, coté 200.000 euros par Transfermarkt malgré son âge et le peu de temps passé sur les terrain la saison passée, les offres ne manquent pas. En effet, outre des offres émises d'écuries du Golfe, Ali Maâloul est toujours dans les pensées de son club formateur, le CSS. Et en retour, le joueur ne serait pas contre un retour à Sfax, là où l'aventure a débuté pour le mener par la suite au sommet du football continental.