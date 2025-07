Tunisie: Le CA en stage à partir d'aujourd'hui - Un premier tri

Sghaier et Kooh mis à l'écart.

Un mercato discret par rapport à la dernière intersaison ? Il semble que oui. L'équipe dirigeante multiplie les manœuvres et les fausses manœuvres ici et là, alors que, d'après nos sources, les bonnes pistes sont restées inconnues et se traitent discrètement, surtout pour les joueurs étrangers et expatriés.

Il s'agit d'un mercato de qualité et non de quantité avec d'abord un tri et une épuration de l'effectif. Mohamed Sahli, le nouvel entraîneur, a déjà mis à l'écart les joueurs en fin de contrat qui n'ont plus rien à donner. Les Moez Hassan, Srarfi, Hamdi Laabidi, Khelil, Garreb et Bedoui, ne seront pas reconduits. Pour le stage qui commence aujourd'hui à la station Hammam-Bourguiba et qui se prolonge jusqu'au 18 juillet, Sahli a décidé d'écarter Ghaith Sghaier et Armand Kooh, sous contrat encore, mais qui ne figurent pas dans ses plans.

Par contre, il a retenu maints jeunes de l'équipe élite qui devront batailler pour arracher une place parmi l'effectif. Les Abdelhak, Tayachi, Mrad, Zouabi et Sayari, vont-ils saisir cette chance ? C'est de même pour Omri, Ellili et Mtiri, de retour de prêt. En tout cas, il n'y a que Chamekh et Romdhane comme nouvelles recrues qui font le déplacement pour ce stage. Les autres recrues (on parle de 6 seniors et de 4 moins de 21 ans), ils devront rallier le stage, sinon, rejoindre plus tard le groupe.

Boadu pour trois ans

Le Ghanéen, qui devait débarquer à l'hiver, devrait finalement le faire cette saison. Un contrat de trois ans va être signé avec lui pour qu'i rejoigne le lieu de stage.

C'est un pivot solide qui a joué en Libye la dernière saison. Son arrivée va ouvrir la voie du départ pour Simakula, joueur moyen, mais qui a quelques offres intéressantes. À noter que le CA jouera en amical contre le CSS à Tabarka le 12 juillet. L'année dernière, les deux équipes se sont affrontées à Tabarka également.