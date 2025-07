Tunisie: CAB - Staff technique enrichi - Une équipe blindée !

Sofiène Hidoussi voit son staff grandir. C'est une équipe compétente et qui devra bien l'aider à améliorer le niveau de ses joueurs.

Les Cabistes ont toujours été, par le passé, dirigés par de grands techniciens étrangers. En effet, l'on se rappelle encore des entraîneurs de l'ex-Yougoslavie : Andrada, Locsey, Gzedanovic ou Rado pour ne citer que ceux- là qui ont fait du CAB dans les années 70 et 80 une équipe spectaculaire, au jeu agréable à regarder.

Mais avec le temps, les responsables bizertins se sont tournés, entre autres, vers l'école brésilienne en engageant Paulo Rubim puis celle algérienne qui a vu successivement Ali Fergani et Saadi prendre la relève. Ces derniers temps et, à défaut de gros moyens, le CAB s'est rabattu sur les entraîneurs tunisiens. A l'aube de la nouvelle saison 2025-2026, c'est une équipe technique assez bien étoffée qui veillera désormais aux destinées du Club nordiste. Certes, il y a un seul homme au-dessus de la mêlée, en l'occurrence Sofiene Hidoussi, mais il est aidé dans sa tâche par un groupe complémentaire et assez costaud.

Deux entraîneurs adjoints que sont Ali Machani et Fakhreddine Jaziri, deux préparateurs physiques Akaba Sallami et Abderrahmane Hammami, deux entraîneurs de gardiens de but, à savoir Adel Zouita et Farouk Ben Mustapha et Nidhal Dridi, chargé de l'évaluation, sont tous à sa disposition. Quand on a des noms pareils, on ne peut qu'être rassuré quant à l'avenir immédiat du CAB.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le cursus de chacun d'eux pour se rendre compte de la qualité de cette équipe technique. Sur le papier, il s'agit d'une équipe du tonnerre! Chaque membre qui la compose a un rôle bien déterminé à jouer selon Sofiène Hidoussi. Maintenant il faudrait adapter ces compétences sur le terrain, ce qui est plus difficile mais l'optimisme est permis...

Une méthode de travail adéquate sur le plan physique

L'intersaison sert justement à remettre à niveau tous les joueurs sur le plan physique. Le CAB est en train d'exploiter à fond les atouts naturels dans la région pour réussir cette première étape de la préparation. La forêt du Nadhor, juste après les Grottes, la plage Sidi Salem sur la route de la corniche et la salle de musculation sont le lot quotidien des Cabistes.

Le duo sus-cité chargé de ce volet s'attèle à trouver le bon équilibre pour le groupe. Une dose d'effort bien étudiée lui permettrait de demeurer en forme en permanence. Les «traînards n'ont pas leur place dans l'effectif. C'est ce qu'a laissé entendre l'entraîneur.

Charisme sur le banc des remplaçants et dans les... vestiaires

Les deux entraîneurs-adjoints Machani et Jaziri, tantôt sur le banc des remplaçants tantôt sur la ligne de touche, seront d'une grande utilité à Hidoussi. Ils auront à scruter de très près les éventuelles défaillances au cours du match.

Et ensemble ils agiront en conséquence afin de remettre l'équipe sur les bons rails. Ils donneront leur avis sur un possible coaching à effectuer suivant la tournure que prendra la rencontre. Considérés comme de grands frères mais avec l'expérience en plus, ils pourront donner des «ficelles» aux jeunes Cabistes.

Ils auront également pour mission de communiquer avec les différentes parties et passeront les messages dans les deux sens. En d'autres termes, ils seront un peu comme des éclaireurs... Avec Ben Mustapha et Zouita qui préparent les gardiens de but, ils sauront tous dire les mots justes avant le match et pendant la pause de la mi-temps.

Dans les vestiaires, on corrige les erreurs, on se remonte le moral, on donne des astuces ... bref c'est là qu'on peut faire basculer le résultat d'un match! Doter l'équipe d'un esprit de gagneur et du dépassement de soi tel est l'objectif majeur de tout ce beau monde...