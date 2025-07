Fondé en 1981 par le maestro Giuseppe Lanzetta, l'Orchestre de chambre florentin est l'un des ensembles italiens les plus prestigieux. Depuis plus de 40 ans, il se produit sur les plus grandes scènes internationales : États-Unis, Europe, Amérique latine, Asie... Avec plus de 1850 concerts à son actif et des collaborations avec des solistes et chefs d'orchestre mondialement reconnus, il incarne l'excellence musicale italienne et européenne.

Le Festival international de musique symphonique d'El Jem donne rendez-vous à son public, le 12 juillet, pour le concert inaugural de sa 38e édition qui se poursuivra jusqu'au 16 août, abritée par le majestueux amphithéâtre d'El Jem.

Cette soirée d'ouverture sera assurée par l'Orchestra da Camera Fiorentina (l'Orchestre de chambre florentin), sous la direction du maestro Giuseppe Lanzetta, accompagné de Evelyn Saavedra (Soprano), Antonio Salis (Ténor), le pianiste Fernando Diaz et le trompettiste Marcello Nesi, parmi 30 autres musiciens.

Un hommage sera rendu aux grands compositeurs italiens, entre autres Nicola Piovani (La vita è bella), Ennio Morricone (You and Me, Il Triello, La Califfa, Cinéma Paradiso, Le Pianiste sur l'Océan, Western Suite), Giacomo Puccini ( Recondita Armonia (Tosca), Vissi d'arte, Che gelida manina, Mi chiamano Mimi et final de La Bohème et Nessun Dorma (Turandot)) et Nino Rota (Le Parrain, Ballabili de Le Guépard, Hommage à Federico Fellini).

Fondé en 1981 par le maestro Giuseppe Lanzetta, l'Orchestre de chambre florentin est l'un des ensembles italiens les plus prestigieux. Depuis plus de 40 ans, il se produite sur les plus grandes scènes internationales : Etats-Unis, Europe, Amérique latine, Asie... Avec plus de 1850 concerts à son actif et des collaborations avec des solistes et chefs d'orchestre mondialement reconnus, il incarne l'excellence musicale italienne et européenne.

10 autres soirées sont programmées dans cette édition du festival dont trois productions tunisiennes : une relecture de l'oeuvre «24 parfums, les étoiles symphoniques » du pianiste et compositeur Mohamed Ali Kammoun avec l'orchestre symphonique de Mégrine. Ce concert, présenté après son succès à l'Olympia de Paris, célèbre la richesse du patrimoine tunisien à travers une symbiose harmonieuse entre tradition et modernité.

«La nuit des chefs», une rencontre musicale méditerranéenne avec la participation de l'Espagne et du Maroc, produit par le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Le spectacle se distingue par son concept novateur : réunir, lors d'une même soirée, plusieurs chefs d'orchestre de renom qui se succèdent à la direction de l'Orchestre symphonique tunisien (OST) et du Chœur de l'Opéra de Tunis.

Et un concert assuré par le Tunisien Hassen Doss qui sera accompagné par l'orchestre et chœur El Manar dirigé par Salma Messaoudi. Avec ce concert exceptionnel réunissant 130 artistes sur scène, le soprano tunisien incarne un projet audacieux alliant maturité artistique, ouverture culturelle et ambition internationale.

Le contenu du concert a d'ailleurs été conçu selon un modèle international, le même que celui adopté par Pavarotti et les grandes voix de l'opéra : commencer par des morceaux célèbres d'autres artistes, enchaîner avec des extraits d'opéra, puis des classiques italiens, pour finir avec leur propre répertoire.