Madagascar: Basketball 5x5/Regroupement - Les Ankoay axent la préparation en quatre phases

Le nouveau sélectionneur des Ankoay, John Douaglin, a lancé une préparation rigoureuse et ambitieuse en France. Le but est de construire un collectif solide à travers un programme en quatre étapes.

À un mois du coup d'envoi de l'Afrobasket 2025, prévu du 12 au 24 août en Angola, l'équipe nationale masculine malgache de basketball 5x5 entame une tournée européenne pour se préparer. Elle le fait sous la direction de son nouveau coach, le Français John Douaglin, qui imprime déjà sa méthode.

Nommé récemment, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo a pris ses fonctions avec une vision claire. Les joueurs locaux, Elly Randriamampionona, Fiary Rakotoniaina, Livio Ratianarivo, Anthony Rasolomanana, Arnol Solondrainy, Hasina Rasolonandrianina, Monja Faralahy et Kanto Arimamana, ont ainsi rejoint la France le 7 juillet, pour travailler aux côtés des expatriés. Pour affûter les armes des Ankoay, John Douaglin avec la fédération malgache de basketball ont concocté quatre phases de préparation rigoureuse.

La première phase, en cours, se déroule à Rennes, du 7 au 25 juillet. Elle vise à renforcer la cohésion du groupe, évaluer l'état de forme des joueurs, et poser les premiers jalons tactiques. Deux dates importantes marquent ce cycle : les 11 et 12 juillet, Madagascar disputera un mini-tournoi amical contre le Congo, le Mali et le Cap-Vert. Un match test face à la Côte d'Ivoire est également prévu, afin de confronter les automatismes au haut niveau continental.

« Avec son expérience en Europe et en Afrique, John Douaglin apporte un vrai plus. Il a entraîné la Côte d'Ivoire et la RDC, il connaît le très haut niveau. C'est ce dont nous avons besoin », souligne Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national.

Cap sur l'Espagne avant l'Angola

La deuxième phase se tiendra à Valence, en Espagne, du 25 juillet au 7 août. Ce séjour a pour but de hausser le niveau de jeu en confrontant les Ankoay à des sélections locales, dans un environnement d'entraînement professionnel. L'Espagne, terre de basket par excellence, offrira aux joueurs malgaches une immersion exigeante, proche des standards européens.

Puis, du 7 au 11 août, l'équipe rejoindra Luanda (Angola) pour la troisième phase, consacrée à l'acclimatation et aux derniers réglages tactiques. Ce passage essentiel permettra de peaufiner les schémas de jeu dans les conditions réelles de la compétition.

Enfin, la quatrième phase correspondra à l'Afrobasket 2025 lui-même, du 12 au 24 août. Pour cette édition relevée, où les meilleures équipes du continent seront réunies, Madagascar ambitionne d'aller le plus loin possible et vise à franchir un cap jamais atteint auparavant.

« On est contents de se retrouver et de travailler ensemble. Le coach a de l'expérience, il a vécu l'Afrobasket avec de grandes nations. Il nous transmet ce que nous ne connaissions pas encore. En Égypte, il nous avait battus avec la Côte d'Ivoire, trois victoires en trois matchs », témoigne Rija Lahontan, meneur de la sélection malgache.