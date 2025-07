Madagascar: Padel - Zarah et Prisca règnent en maîtres

Qui pourra arrêter le duo Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy ?

Le tournoi Padel Orange MPPTour 100, disputé sur le terrain de Soavina Atmosphère les 5 et 6 juillet, a une nouvelle fois été le théâtre de leur domination sans partage.

En finale, elles ont battu les soeurs Miarana et Fitia Robinson au terme d'un match accroché, remporté en trois manches : 5-7, 6-2, 10-8.

Depuis leur première victoire en décembre 2024, c'est la première fois que le tandem Zarah/Prisca est véritablement poussé dans ses retranchements.

« Après avoir mené 4-1 et obtenu une balle de break à 0-40 sur le service de Miarana, il y a eu un léger relâchement entre Prisca et moi. Les soeurs Robinson ont commencé à monter en régime, tandis que de notre côté, les fautes directes se sont multipliées. On s'est recentrées sur notre plan de jeu en se motivant mutuellement. Et à partir de là, on est véritablement revenues dans le match. C'est ce qui nous a permis de remporter le deuxième set 6-2 », ajoute-t-elle.

Fitia Robinson a quant à elle expliqué que « par rapport à notre match contre Zarah et Prisca du week-end, on a essayé de tout donner, tout s'est joué à des petits détails. Ce n'est pas le résultat que j'espérais mais je suis fière de mon parcours, comme j'ai également joué dans le tableau homme. Ce tournoi a été une occasion pour moi de progresser et de me dépasser ».

Le fait marquant de cette saison 2025, dans la catégorie féminine, reste l'hégémonie des deux représentantes du club Atema d'Antanimora, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy. Invaincues cette année, elles imposent leur rythme tournoi après tournoi. Mais le retour en force des soeurs Miarana et Fitia Robinson annonce de belles batailles à venir pour les prochaines échéances du circuit.

Dans le tableau masculin, Miary Zo Rakotondramboa et Landry Rabezafy ont dominé la paire Nanté Radilofe / Jacky Ramananjatovo en deux sets maîtrisés : 6-2, 6-4.