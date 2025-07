Sénégal: Kédougou - Deux mille plants distribués à des ménages de Dindéfélo

Kédougou — L'université de Huelva (Espagne) a entamé mardi dans la commune de Dindéfélo une quatrième phase de distribution de deux mille plants de moringa et d'arbres fruitiers à des ménages de cette collectivité située dans la région de Kédougou (est), a constaté l'APS.

Cette initiative lancée en 2015, vise à renforcer la souveraineté alimentaire de ces populations et réduire la pression exercée sur certaines espèces forestières de la réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, selon ses initiateurs.

La campagne de l'université de Huelva a été financée par l'Agence Andalouse de la Coopération Internationale pour le Développement (AACID). Elle cible 6 villages de la commune de Dindéfélo, dont deux nouveaux villages.

"C'est la quatrième année que nous faisons, avec notre partenaire de l'Institut Jane Goodall, cette activité de plantation de petits plants de moringa et d'arbres fruitiers dans la commune de Dindéfélo", a dit Muriel Basile, coordonnatrice des projets de la Coopération internationale de l'université de Huelva.

Elle s'entretenait avec des journalistes lors de la deuxième journée de distribution de plants aux ménages ciblés du village de Thiangué. Cette activité s'est déroulée avec l'aidé des volontaires de l'Institut Jane Goodall, des agents de la commune de Dindéfélo et des agents de l'inspection régionale des eaux forêts de Kédougou (Iref).

Muriel Basile a expliqué que les volontaires vont distribuer et reboiser des arbres fruitiers dans 6 villages de la commune de Dindéfélo pour améliorer l'environnement et lutter contre la déforestation.

"Nous avons planté à Afia Dandé, Dindéfélo, Nandoumary et aujourd'hui, nous sommes, dans les villages de Boussoura et de Thiangué et ensuite suivra de distribution, des étapes de trois villages du plateau", a-t-elle indiqué.

La coordonnatrice des projets de la Coopération internationale de l'université de Huelva a salué l'appui en arbres fruitiers des Eaux et forêts et de l'Institut Jane Goodall.

"Le service des eaux et forêts ont accepté de nous donner 100 plantes dont 60 manguiers et 40 pommiers cannelle repartis dans deux villages. Et l'institut Jane Goodall, nous prépare les plantes dans ses pépinières et dans notre pépinière de Diogoma, au centre de formation de Nandoumary" a-t-elle expliqué.

Elle a assuré que "l'université de Huelva et la réserve naturelle communautaire de Dindéfélo ont pris toutes les dispositions nécessaires pour entamer le suivi du reboisement des plants".

"Nous travaillons aussi avec la réserve qui nous prête ses éco-gardes pour préparer les plantes et participer à la distribution. Et nous avons choisi dans chaque village des comités villageois qui vont faire le suivi dans chaque maison pour regarder les plantes", a-t-elle encore souligné.

Elle a signalé que l'université de Huelva a déroulé par ailleurs des activités de sensibilisation sur l'éducation environnementale dans 16 établissements scolaires.

"Nous sommes allés dans 16 établissements scolaires du pays Bassari où nous avions comme cible principale, les élèves des classes de sixième et de cinquième", a-t-elle dit, signalant qu"un autre programme porté par "tétraktys" et l'association des ethnies minorités du pays Bassari avec un financement de l'AFD, a été fait sur la "piste du caméléon".

Muriel Basile a rappelé que l'université de Huelva a réalisé plusieurs activités à Dindéfélo sur l'écotourisme, la formation des guides touristiques et l'accompagnement des femmes sur la transformation des ressources locales en vue d'un bon développement durable.