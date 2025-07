Madagascar: Football/PFL demi-finales retour - Elgeco Plus et Cosfa se rapprochent de la finale

Les demi-finales retour du championnat national élite se joueront jeudi à Vontovorona. Elgeco Plus et Cosfa ont déjà remporté la victoire au match aller le 18 juin.

Décisif. Les demi-finales retour de la Pure Play Football League (PFL) se joueront sur un terrain neutre au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona ce jeudi 10 juillet. Deux des quatre clubs encore en lice ont déjà pris une large avance aux matchs aller. Le club sextuple vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus affrontera à midi Mama FC. Au match aller, l'équipe du By-Pass avait battu à sens unique les assureurs sur le score de 3 à 0 le 18 juin.

Et à 14 heures, Cosfa jouera par la suite contre CFFA, champion de Madagascar en 2023. L'équipe d'Andoharanofotsy s'est inclinée à l'aller par 2 à 4. « Nous avons opté pour jouer les demi-finales retour à Vontovorona, l'un des quatre terrains de la capitale qui peut recevoir un tel match de haut niveau outre le stade Barea à Mahamasina, By-Pass et Ambohidratrimo. C'est une décision collégiale prise par les membres du CFEM », clarifie Henintsoa Rakotoharimanana alias Tota.

Au stade Barea

Deux de ces formations poursuivent encore leur aventure en coupe de Madagascar en l'occurrence Elgeco Plus et Cosfa qui disputeront la finale prévue le dimanche 20 juillet. Les hommes d'Oelison Rafanomezantsoa dit Carreca avaient écarté en demi-finale l'AS Fanalamanga dimanche (1-0) et l'AS Fanalamanga avait éliminé le CFFA au bout du suspense (1-1 tab 4-2). La date de la finale du championnat n'est pas encore confirmée si elle était initialement prévue pour le dimanche 13 juillet. Le stade est en revanche déjà confirmé.

« Nous avons déjà l'accord des responsables étatiques. Nous n'attendons plus que la confirmation du responsable du stade. Nous avons encore le temps compte tenu que la date butoir de l'engagement du club représentant du pays à la ligue des champions est repoussée au 31 juillet. Nous confirmerons ultérieurement la date » explique Tota.

« Pour éviter l'incident lors des quarts de finale retour entre Elgeco Plus et Mama FC, une mesure sécuritaire sera prise et les forces de l'ordre seront déployées pour empêcher quiconque de pénétrer sur le terrain outre le commissaire au match et son équipe » précise le patron du CFEM.

L'affaire d'« agression » en haut lieu

Le président du CFEM, Henintsoa Rakotoharimanana a révélé hier qu'une instance internationale, sans vouloir donner de précision, a sollicité une demande d'explication à l'instance organisatrice du championnat ainsi que le rapport de l'incident concernant l'affrontement entre les joueurs de l'Elgeco Plus et Mama FC, durant lequel le président de la fédération Alfred Randriamanampisoa a été impliqué. « Nous vous communiquerons ultérieurement l'écho de cette affaire », confie le patron du CFEM.