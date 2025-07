Sénégal: 'Filières justes' - Signature d'une charte pour des relations d'affaires 'équitables' entre organisations paysannes et PME

Dakar — Les acteurs des filières justes du Sénégal ont procédé, mardi, au lancement officiel de la Charte des relations d'affaires équitables axée sur la valorisation des relations commerciales entre les producteurs agricoles et les consommateurs.

"Nous sommes réunis ici avec un objectif clair de construire des relations économiques au sein des chaînes de valeur agricoles, en promouvant des relations commerciales, structurées et durables entre producteurs et acheteurs, mais j'irai plus loin, entre producteurs et consommateurs", a déclaré le secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Bâ.

Il prenait part à la première édition de la rencontre "Ndadje Filières Justes" établie dans le cadre du programme "Gunge Mbay", co-financé par l'Etat du Sénégal via le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP), l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL) et l'Union européenne.

Cette rencontre vise à contribuer à la mise en place d'un dispositif "filières justes" au Sénégal, porté par l'Etat, en concertation avec les acteurs privés en lien avec la Vision Sénégal 2050 et la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Une filière juste est une chaîne de valeur agricole ou agroalimentaire dans laquelle tous les acteurs -- producteurs, transformateurs, distributeurs -- bénéficient d'un partage équitable de la valeur, de conditions de travail décentes, et de relations commerciales transparentes et durables, tout en respectant l'environnement et les droits humains.

"Le dispositif que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 et de notre stratégie de souveraineté alimentaire, réunissant toutes les forces du public, que ce soit les pouvoirs publics, les institutions de secteur privé, la société civile, les institutions de recherche et de développement, ainsi que nos partenaires, autour d'un objectif commun : bâtir des systèmes alimentaires territorialisés, compétitifs et inclusifs", a expliqué le ministre.

Cette dynamique sert, selon lui, "à garantir que nos exploitations familiales, piliers de l'agriculture sénégalaise, puissent bénéficier d'une production de marché juste, plus transparente et plus satisfaisante".

Saluant l'engagement des partenaires étrangers dans l'amélioration des niveaux de production et de productivité des filières et dans la mise en place de l'intermédiation commerciale au profit des producteurs et des petites et moyennes entreprises, M. Bâ a indiqué que la signature de cette charte d'engagement entre organisations paysannes et petits et moyennes entreprises agricoles est un "contrat social" basé sur une idée "claire et puissante".

Pour le directeur général de ENABEL, Abou El Mahassine Fussi Fihri, la charte représente un acte de justice, "pour que chaque transaction reflète une intention d'équité entre ceux qui cultivent, ceux qui transportent, ceux qui distribuent et ceux qui consomment".

Elle consacre, selon lui, les attentes mutuelles des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des pouvoirs publics. "Il faut produire et cultiver. Produire mieux, mais aussi vendre mieux", a-t-il soutenu.