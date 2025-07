Afrique de l'Ouest: La transformation des ressources naturelles doit être pensée dans une logique sous-régionale (officiel)

Dakar — La transformation des ressources naturelles doit également être pensée dans une logique sous-régionale, a estimé, mardi, le secrétaire général du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, relevant que l'Afrique de l'Ouest concentre une grande partie des ressources minières, pétrolières et gazières du continent.

"Au-delà des frontières nationales, la transformation des ressources naturelles doit également être pensée dans une logique sous-régionale", a déclaré Cheikh Niang.

Il intervenait lors de la 5ème édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales au Sénégal. Cette rencontre se tient les 08 et 09 juillet 2025, sur le thème : "Exploitation pétrolière, gazière et minière : Passer de l'exploitation à la transformation des ressources naturelles pour faire du Sénégal un hub industriel africain".

"L'Afrique de l'Ouest, qui concentre une grande partie des ressources minières, pétrolières et gazières du continent, gagnerait à bâtir une stratégie commune de transformation, de mutualisation des infrastructures (comme les zones industrielles, les raffineries, les ports minéraliers) et de standardisation des politiques fiscales et environnementales", a préconisé M. Niang.

Selon lui, l'intégration régionale n'est pas un luxe : c'est une nécessité pour construire une économie ouest-africaine forte, résiliente et souveraine.

"C'est avec l'ensemble des parties prenantes, compagnies d'exploitation, communautés, Parlement, société civile, secteur privé national, médias et partenaires que nous devons cheminer, main dans la main, pour bâtir un secteur extractif performant et inclusif", a-t-il insisté.

Il estime que le défi commun est de transformer ces ressources en valeur ajoutée locale, afin de créer une croissance inclusive et durable.

Ces objectifs sont amplifiés par l'intérêt croissant des populations pour le potentiel extractif du pays, renforçant la légitimité populaire sur nos ressources naturelles, comme le consacre l'article 25-1 de la Constitution sénégalaise, a souligné Cheikh Niang.

Selon lui, les visées de cette table ronde "'favorisent le dialogue et des réflexions approfondies et enrichissent nos politiques publiques dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route vers un Sénégal industrialisé, inclusif et souverain".

Pour sa part, Aissatou Diop, responsable des politiques publiques d'International partenariat budget (IBP), a prôné une fiscalité progressive d'investissement dans l'économie.

"Il est important qu'on s'éloigne de ce système. Il est important que l'on propose de voir en ce moment comment on peut participer à l'évolution de l'économie. Cela passe nécessairement par une réforme courageuse du Sénégal et d'autres programmes législatifs", a-t-elle conclu.