Afrique: Safaris, plages, culture - Le continent, nouvelle destination phare des touristes chinois

Avec l'arrivée des vacances d'été, synonymes de chaleur et de détente, de plus en plus d'internautes chinois partagent sur Rednote -- une application chinoise populaire, mêlant les fonctionnalités d'Instagram et de Reddit -- leurs projets de voyage ou leurs billets d'avion pour des destinations africaines.

Sur les quatre premiers mois de l'année 2025, la demande de voyages vers le continent africain a enregistré une hausse de 9,1 % par rapport à la même période en 2024, un taux supérieur à la moyenne mondiale (+6 %), selon l'Agence Ecofin, citant une conférence de presse de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Cette progression illustre non seulement un intérêt touristique en forte croissance, mais aussi l'attrait croissant de l'Afrique comme destination de choix, aussi bien pour les touristes chinois que pour ceux d'autres régions du monde.

Un continent en vogue auprès des touristes chinois

« Le safari me donne un sentiment de liberté : ce n'est pas comme ces sites touristiques où il faut suivre un programme précis ; ici, chaque rencontre est une surprise », écrit une touriste chinoise sur Rednote après une journée passée à observer la faune dans le parc du Masai Mara, au sud-ouest du Kenya.

De plus en plus de touristes chinois sont séduits par ce type d'expérience immersive. Lions, zèbres ou girafes apparaissent au détour des pistes, transformant chaque excursion en une aventure inédite.

Au-delà des safaris, c'est la richesse des paysages, la diversité de la faune et la profondeur culturelle du continent qui attirent. Pour répondre à cette demande plurielle, les agences de voyage chinoises diversifient leurs offres.

« L'intérêt pour les destinations d'Afrique du Nord, comme l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc, est en nette progression ces deux dernières années », indique Li Jing, du département tourisme du Centre de communication pour l'Afrique au sein du Conseil de promotion économique et commerciale Chine-Afrique, lors de la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha, dans la province du Hunan.

Selon elle, les préférences varient selon les profils : les passionnés de faune sauvage privilégient l'Afrique de l'Est, les amateurs de plages optent pour le nord du continent, et les voyageurs en mission ou expérimentés s'orientent vers des circuits combinant affaires et loisirs, comme le golf en Afrique du Sud.

Un marché en expansion soutenue

L'essor du tourisme chinois en Afrique s'accompagne d'un renforcement des liaisons aériennes. China Southern Airlines a annoncé que sa liaison entre Guangzhou et Nairobi passera à trois vols aller-retour par semaine à partir du 24 juillet, contre deux précédemment.

Mais cet engouement ne se limite pas à la Chine. Au niveau mondial, l'Afrique affiche la plus forte croissance en matière d'arrivées internationales au premier trimestre 2025 (+9 % par rapport à la même période en 2024), selon un rapport de l'ONU Tourisme sur l'état du tourisme africain.

Parmi les destinations les plus dynamiques : la Gambie, le Maroc, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud.

D'après le rapport Tendances de voyages 2025 publié par Mastercard Economics Institute, les voyages axés sur la nature, le bien-être et la gastronomie figurent parmi les principaux moteurs de l'attractivité touristique du continent.

Des pays comme la Namibie ou l'Afrique du Sud proposent aux visiteurs de se reconnecter à la nature dans des hébergements écoresponsables ou de se ressourcer dans des retraites de méditation.

« L'Afrique émerge comme un leader mondial des voyages à but spécifique, où la nature, le bien-être et l'authenticité redéfinissent l'expérience touristique », affirme Mark Elliot, président de la division Afrique de Mastercard.

Des initiatives africaines pour capter le marché chinois

Conscients du potentiel du tourisme dans le développement du continent, de nombreux pays africains multiplient les initiatives. L'Africa's Travel Indaba, l'un des plus grands rendez-vous touristiques africains, illustre cette dynamique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président sud-africain Paul Mashatile a affirmé que le secteur devrait représenter 10,4 % du PIB du continent d'ici 2030, contre 6,8 % actuellement. En Afrique du Sud, il pèse déjà 8,9 % du PIB et soutient 1,68 million d'emplois -- avec pour objectif d'atteindre les 2 millions d'ici 2030.

De son côté, le Zimbabwe capitalise sur ses relations historiques avec la Chine pour attirer davantage de touristes chinois. « Le marché chinois est en croissance. Avec plus d'un milliard d'habitants, c'est une cible stratégique », a déclaré Tongai Mnangagwa, vice-ministre du Tourisme.