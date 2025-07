Algérie: Projet de ligne minière Béchar-Tindouf - Rekhroukh examine l'état d'avancement des travaux avec une délégation du groupe chinois CRCC

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, mardi, une délégation du groupe chinois "China Railway Construction Corporation" (CRCC), conduite par le président du Conseil d'administration, Dai Hegen, avec laquelle il a examiné l'état d'avancement des travaux de réalisation des tronçons restants du projet de la ligne minière ouest reliant Béchar à Tindouf, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère, en présence de cadres centraux du ministère, du directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ainsi que de cadres de l'Agence et de représentants du groupe chinois.

Cette réunion intervient parallèlement avec la réception d'un important tronçon de la ligne minière, d'une longueur de 135 km, entre la ville de Tindouf et la mine de Gara Djebilet. Ainsi, le ministère a qualifié cette étape de jalon majeur dans la concrétisation de l'un des projets stratégiques du secteur de s infrastructures de base.

M Rekhroukh a salué, à cette occasion, les efforts consentis par le groupement des sociétés nationales et étrangères chargées de la réalisation, notamment l'ANESRIF, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, ainsi que le groupe chinois.

Le ministre a mis en avant les compétences nationales ayant contribué à la réalisation de ce tronçon stratégique, soulignant que "l'esprit de travail commun et la coordination efficace ont été des facteurs déterminants pour surmonter les défis sur le terrain".

Il a souligné l'importance de renforcer la coordination entre les différentes parties pour mener à terme le projet dans les délais impartis, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et en soutien aux efforts visant le développement du réseau ferroviaire, notamment dans les régions du sud-ouest, permettant ainsi une meilleure exploitation des ressources minières et contribuant à l'impulsion du développement local.

De son côté, le président du conseil d'administration du groupe chinois a réaffirmé l'engagement de son entreprise à contribuer au succès du programme national de développement du réseau ferroviaire, soulignant la disposition du groupe à mobiliser tous les moyens techniques et humains nécessaires.

M Dai Hegen a également passé en revue la contribution du groupe et de ses filiales à la réalisation des grands projets d'infrastructures de base, notamment dans les domaines des chemins de fer et du transport guidé.

Les deux parties ont examiné les moyens d'élargissement de la coopération, incluant le développement des systèmes ferroviaires intelligents, l'intensification des programmes de formation spécialisée et le renforcement des capacités de maintenance et de numérisation, dans le cadre d'un partenariat basé sur l'échange d'expertises et de connaissances.

Au terme de la rencontre, le ministre a réaffirmé que le projet de la ligne minière ouest "traduit la forte volonté de l'Etat de développer les infrastructures de base et de renforcer les capacités de transport et de mobilité, dans le cadre d'une vision globale basée sur le travail de terrain, la valorisation des compétences nationales et l'ouverture sur des partenariats constructifs", selon le communiqué.