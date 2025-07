Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi, une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS:

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de deux projets de loi relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'à des exposés portant notamment sur les projets d'industrie automobile.

Après présentation, par Monsieur le Premier Ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines et suite aux interventions de Messieurs les ministres sur les exposés à l'ordre du jour, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

A l'entame de la réunion, et après examen et débat du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, le Conseil des ministres a approuvé les deux projets de loi, en tenant compte des orientations de Monsieur le président de la République qui a affirmé que l'Algérie avait instauré des règles et des mécanismes de contrôle rigoureux en matière de lutte contre toutes les formes de corruption, et ce, après avoir franchi des étapes importantes dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées aux aspects financiers, ainsi qu'en matière de protection des personnes.

Concernant les moyens de lutte contre les incendies :

- Monsieur le Président a ordonné d'élever au maximum le niveau de vigilance dans les semaines à venir en prévision de la hausse des températures.

- Monsieur le président de la République a ordonné de faire preuve d'une extrême prudence lors des opérations de récolte.

- Mobilisation de tous les moyens et coordination des efforts dans un cadre proactif pour parer d'éventuels incendies.

Concernant l'état d'avancement des projets de construction automobile en Algérie :

- Monsieur le président de la République a salué les concessionnaires sincères qui œuvrent à asseoir une véritable industrie automobile, rompant ainsi avec l'histoire sombre de certains fraudeurs qui opéraient dans ce secteur avant 2019.

- Monsieur le président de la République a affirmé que les agréments relatifs à la construction et à l'importation de véhicules relevaient de la compétence exclusive du Conseil des ministres.

- Monsieur le Président a insisté sur la nécessité absolue d'impliquer les entreprises algériennes de sous-traitance qualifiées dans différentes spécialités de l'industrie automobile comme condition sine qua non.

- Monsieur le Président a ordonné l'ouverture du secteur aux entreprises industrielles nationales dans le domaine de l'électricité automobile, des pièces de rechange et autres.

- Monsieur le Président a affirmé que l'objectif stratégique consiste à asseoir les bases d'une véritable industrie mécanique émergente à travers les projets de construction automobile en cours de réalisation, afin d'atteindre une contribution au produit intérieur brut (PIB) d'au moins 12%".