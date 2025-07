Sénégal: La directrice-pays de l'OIT souligne les risques 'particulièrement élevés' des travailleurs du BTP

Dakar — La directrice du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Dakar, Samira Daoud, a énuméré, mardi, des "risques particulièrement élevés" d'accidents au travail auxquels sont exposés travailleurs du secteur de la construction.

"Au Sénégal, les travailleurs du secteur de la construction sont exposés à des risques particulièrement élevés tels que la chute de hauteur, les accidents liés à l'utilisation de machines et d'équipements, l'exposition à des substances dangereuses, entre autres", a-t-elle relevé.

Elle s'exprimait ainsi lors du forum international sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction, organisé par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal.

Evoquant ces risques, Samira Daoud a rappelé les nombreux accidents majeurs qui sont liés à l'effondrement ou à la rupture de structures de bâtiments ayant causé la perte en vies humaines, aussi bien au Sénégal que dans plusieurs pays de la sous-région notamment.

D'après les données de la Caisse de sécurité sociale, plus de 30% des accidents de travail déclarés chaque année concernent le secteur de la construction et les secteurs connexes, faisant dira à la directrice du bureau de l'OIT à Dakar, que "les chiffres évoqués sont bien plus que des statistiques".

"Ce sont des vies humaines qui sont perdues, des familles qui peuvent être brisées, des communautés qui sont fragilisées. Cela nous rappelle vraiment l'urgence d'agir pour garantir des conditions de travail qui soient sûres et décentes pour tous. Ces pertes sont évitables", a souligné Samira Daoud.

Selon elle, c'est dans cet esprit que les mandants tripartites de l'OIT, à savoir le gouvernement, les organisations syndicales, les organisations patronales ont adopté, en 2022, un amendement historique pour inscrire le droit à un environnement de droit sûr et stable parmi les principes et les droits fondamentaux au travail.

C'est également dans ce même sens que la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs et celle portant sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ont été élevées au rang de conventions fondamentales, selon elle.

De plus, a fait observer Samira Daoud, de nombreux outils et instruments normatifs opérationnels ont été conçus par l'OIT pour appuyer les acteurs du monde du travail dans leurs efforts de prévention et de promotion de la sécurité, de la santé au travail, et concernant notamment la question de la construction plus spécifiquement.