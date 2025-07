Sénégal: Mouhamadou Abdoulaye Sakho, nouveau directeur des établissements publics de santé, un gestionnaire modèle

Tivaouane — Le docteur Mouhamadou Abdoulaye Sakho, ex-responsable du laboratoire de l'hôpital Mame-Abdou-Aziz-Sy de Tivaouane (ouest), nommé en juin dernier directeur des établissements publics de santé, incarne la persévérance, l'innovation et le leadership au service de l'excellence médicale.

Ses ex-collaborateurs se réjouissent du travail "remarquable" qu'il a fait au laboratoire de l'hôpital public de Tivaouane. Il l'a dirigé de 2013 à juin dernier. Un laboratoire en difficulté, qui disposait de peu équipements et d'agents peu nombreux. Mais le médecin en pharmacie a choisi de transformer les contraintes en opportunités pour réaliser une ambition. Celle de la modernisation du laboratoire, qu'il a transformé en centre de référence national, au bout de onze ans, par l'acquisition d'équipements modernes et la création de l'unique banque de sang pour les régions de Louga (nord) et Thiès (ouest).

Il réussit la prouesse de le structurer en six unités fonctionnelles efficaces.

Pour y arriver, Mouhamadou Abdoulaye Sakho met en place, en 2015, un système de management de la qualité qui vaut au laboratoire d'atteindre la catégorie 3 étoiles en 2024, signe d'une bonne qualité de service.

En onze ans, M. Sakho décuple presque le nombre de patients bénéficiaires du laboratoire. De 3 200 à près de 30 000. Grâce à lui, le nombre d'actes médicaux flambe, passant en moyenne de 4 104 à 129 701 par an.

Un "leadership éthique et participatif"

Au-delà des chiffres, Docteur Sakho - comme l'appellent ses collaborateurs et les usagers de l'hôpital - est respecté pour son "leadership éthique et participatif, sa capacité à fédérer et à motiver ses équipes, son engagement dans la formation des étudiants en pharmacie et en santé communautaire", témoigne Mor Lô, l'un de ses collaborateurs.

Durant son séjour au laboratoire dudit hôpital, M. Sakho a ouvert une fenêtre sur l'innovation et la coopération, au profit des patients. Il pilote plusieurs projets, dont l'un, soutenu par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, a permis de renforcer la détection des maladies infectieuses et la qualité des services, d'après Aïssatou Sène, une biologiste de l'hôpital public de Tivaouane.

Le nouveau directeur des établissements publics de santé au ministère de la Santé laisse à cette ville un laboratoire performant, doté d'une culture d'excellence. Un établissement où la mission de service public trouve la plénitude de son humanité.

Ses ex-collaborateurs se souviendront longtemps de son dévouement et de sa disponibilité. De même lui souhaitent-ils un plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.