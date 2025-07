Sénégal: Kédougou choisie pour abriter la journée de la population

Dakar — La région de Kédougou a été choisie pour abriter, le 11 juillet prochain, les activités officielles commémoratives de la journée mondiale de la population, un choix motivé par le fait que la région est confrontée à des défis démographiques et un fort de taux de chômage s'élevant à 61,9%, soit le double du taux national.

"Pour le taux de chômage, on est à 61,9% à Kédougou, alors que le niveau national est dans l'ordre de 37,8%. Pour l'éducation, au niveau moyen, la parité est de 0,93% à Kédougou. En d'autres termes, à l'école, les garçons sont toujours plus nombreux que les filles à Kédougou. Au niveau national, cette parité est de 1,26%", a indiqué Ndatar Sène, ingénieur statisticien démographe, chef du bureau politique et programme à la Direction du développement du capital humain (DDCH).

Il prenait part à une journée d'échanges et de partage avec l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd) en prélude de la journée de la population.

Le thème de cette année est "Autonomiser les jeunes en vue d'avoir des ménages favorables à la capture du dividende démographique, pour un Sénégal équitable et prospère".

"Pour le moyen secondaire, c'est l'unique région où la parité est inférieure à 1%. Le taux brut de scolarisation en 2023 au niveau national est dans l'ordre de 33,1%, alors qu'à Kédougou, il est de 22,3%. C'est très loin du niveau national", a déploré le statisticien démographique.

Selon Abou Ba, chef de la division planification et capital humain, si " la fécondité des ados âgés de 10-19 ans est évaluée à 26,6%" à l'échelle nationale, à Kédougou, "on a une valeur qui dépasse même le double", soit 55,9%.

Il a souligné que le Sénégal a "amorcé maintenant la capture du dividende démographique".

Le directeur de la population, Assane Ndiaye, a pour sa part insisté sur l'importance de cette journée qui marque un temps fort de sensibilisation et d'échanges sur des questions de population et développement et offre l'opportunité d'examiner les problèmes de population et de proposer des solutions.