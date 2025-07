Cote d'Ivoire: 12 ans après - Juliette Anzian, la voix éternelle de « Faya » reste gravée dans les mémoires

06 juillet 2013 - 06 juillet 2025. Douze années se sont écoulées depuis que Juliette Anzian, ancienne chef d'antenne à Fréquence 2, a tiré sa révérence. Pourtant, sa voix, son rire communicatif et sa passion pour la radio continuent d'habiter la mémoire collective, notamment celle de ses fidèles auditeurs.

À Fréquence 2, elle était plus qu'une animatrice. Véritable pilier de la station, elle avait su imposer son style unique, fait de proximité, d'écoute et d'authenticité. Son émission phare, « Faya », diffusée tous les vendredis de 22h jusqu'au petit matin, tenait en haleine des milliers d'auditeurs. Ces longues heures nocturnes étaient rythmées par des débats profonds, des moments de confession, de la musique et surtout, une ambiance chaleureuse que seule Juliette savait créer.

Dans son article intitulé « Fréquence 2 : L'animatrice Juliette Anzian s'en est allée », publié le 10 juillet 2013 sur Fratmat.info, le journaliste saluait la mémoire d'une professionnelle hors pair, rappelant qu'elle « a marqué la radio ivoirienne de son empreinte ». Il soulignait également son engagement auprès des jeunes animateurs qu'elle formait, encourageait et conseillait, laissant derrière elle un héritage précieux.

Douze ans après sa disparition, ses collègues, amis, proches et anciens auditeurs continuent de lui rendre hommage, priant pour le repos de son âme et rappelant combien son départ a laissé un grand vide dans l'univers radiophonique ivoirien. Son souvenir demeure, intact, gravé dans le coeur de ceux qui l'ont connue et aimée.