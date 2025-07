Afrique du Nord: Système panafricain de paiement et de règlement - La Banque Al-Maghrib du Maroc signe l'accord d'adhésion

Le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss) se félicite de l'entrée du Royaume du Maroc dans son réseau en pleine expansion, la Banque Al-Maghrib ayant officiellement signé l'accord d'adhésion au Papss.

Selon un communiqué de presse, le Maroc devient ainsi le 17e pays de présence, renforçant ainsi l'engagement du continent en faveur de l'intégration financière et du commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Mis en place par la Banque africaine d'import-export (« Afreximbank »), en partenariat avec l'Union africaine et le Secrétariat de la Zlecafa, Papss permet des paiements transfrontaliers en temps réel, efficaces et rentables en monnaies locales. En accueillant Bank

Al-Maghrib, souligne la même source, Papss poursuit sa mission qui consiste à connecter les banques centrales africaines et à faciliter le commerce, les flux de paiement et les investissements transfrontaliers sur tout le continent.

Mike Ogbalu III, Directeur général de Papss dit être ravi d'accueillir Bank Al-Maghrib dans la famille de Papss. Selon lui, l'adhésion du Maroc en tant que dix-septième pays de présence témoigne de la dynamique croissante et de la confiance accordée à Papss comme solution aux défis liés aux paiements transfrontaliers en Afrique. Avec l'adhésion de plus en plus de pays, nous faisons des progrès significatifs vers un marché africain véritablement unifié, ce qui réduit les coûts de transaction et permet d'autonomiser les entreprises et les particuliers sur tout le continent », a-t-il dit.

Avec l'arrivée du Maroc, Papss est désormais présent dans dix-sept pays membres, ainsi que plus de 150 banques commerciales et 14 commutateurs. PAPSS continue ainsi d'étendre sa portée et son influence dans toute l'Afrique.