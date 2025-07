Togo: La vitalité d'un pays qui croit en ses institutions

La campagne pour les élections municipales du 17 juillet bat son plein. Dans toutes les communes du Togo, les meetings se succèdent, les programmes se dévoilent, et les candidats - qu'ils soient issus de la majorité ou de l'opposition - s'affrontent à armes égales dans l'arène démocratique.

Ce dynamisme politique local témoigne d'un fait incontestable : la démocratie togolaise vit, évolue, et prend racine dans les territoires.

Dans un pays en développement comme le Togo, la consolidation de la démocratie locale est un enjeu fondamental. C'est à l'échelle des communes que les politiques publiques deviennent tangibles. Routes, écoles, santé, assainissement : les mairies sont en première ligne face aux besoins quotidiens des citoyens. Permettre à toutes les sensibilités politiques d'y participer, c'est donner du sens à la gouvernance de proximité.

Certains esprits chagrins, souvent à distance du terrain, continuent de clamer que le régime confisque le pouvoir ou empêche l'opposition de s'exprimer. Or, les faits parlent d'eux-mêmes : les principaux partis d'opposition sont présents dans la course, investissent des candidats, battent campagne et mobilisent. Si confiscation du pouvoir il y avait, comment expliquer cette mobilisation pluraliste à travers tout le pays ?

Ce processus électoral, ouvert et compétitif, n'est pas un luxe. C'est une exigence démocratique, mais aussi une réponse forte à ceux qui doutent encore de la capacité du Togo à bâtir un système politique apaisé et inclusif. Oui, le débat reste vif. Oui, les critiques sont nombreuses. Mais c'est justement cela, la démocratie : l'expression libre, l'alternance possible, la confiance dans les institutions.

La compétition municipale en cours est donc bien plus qu'un rendez-vous électoral. Elle est un signal : celui d'un pays qui avance, qui fait le pari du dialogue politique et de la participation citoyenne. À toutes les forces en présence, la responsabilité est désormais claire : convaincre, respecter les règles du jeu, et surtout, servir les citoyens au lendemain du scrutin.