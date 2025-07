Sénégal: Aménagement touristique - Un mégaprojet de 665 milliards de FCfa lancé à Mbodiène

Le Sénégal mise sur le tourisme durable avec un mégaprojet à Mbodiène. Porté par un partenariat public-privé, ce chantier de 665 milliards de FCfa vise à transformer la côte en pôle touristique innovant et créateur de milliers d'emplois.

MBOUR - Après la station balnéaire de Saly Portudal et Pointe Sarène, Mbodiène incarne l'avenir du tourisme sénégalais. Ce village côtier, niché dans un environnement naturel à l'état vierge, porte la promesse d'un modèle touristique alliant attractivité, innovation, durabilité et respect des équilibres socioéconomiques locaux. Pour valoriser ce potentiel, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) a lancé, hier, mardi 8 juillet, un projet d'aménagement touristique prévoyant un investissement global de 665 milliards de FCfa, dont 600 milliards qui devraient provenir du secteur privé et 65 milliards de l'État.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, le directeur général de la Sapco, Serigne Mamadou Mboup, a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du Sénégal une destination de choix, où le tourisme devient un pilier durable et rentable. « Les premiers jalons sont déjà posés : le plan d'aménagement est finalisé, le terrain numérisé, les études géotechniques réalisées et un château d'eau de 2.000 m³ construite pour sécuriser l'approvisionnement en eau », a déclaré M. Mboup. Fidèle à sa vocation écologique, le site de Mbodiène, dit-il, intègre des infrastructures vertes dès la phase de conception. Il s'agit notamment de faire recours aux énergies renouvelables, un système d'assainissement moderne, une gestion rigoureuse des déchets... « Tout est pensé pour offrir un cadre de vie durable, résilient et respectueux de l'environnement », a assuré le Dg de la Sapco.

En plus de sa dimension touristique, cet ambitieux projet, prévu sur une superficie de 504 hectares, constitue un élan pour la transformation sociale et économique de la zone. Au total, près de 15.000 emplois directs et environ 30.000 emplois indirects sont attendus dans la première phase de la station touristique de Mbodiène. Une manière pour les promoteurs de ce projet de développer des filières dérivées du tourisme comme l'artisanat local, la gastronomie traditionnelle, les activités nautiques et culturelles, sans oublier le transport de proximité.

« Le programme d'aménagement de Mbodiène est ambitieux et structurant », soutient Serigne Mamadou Mboup. Ce projet prévoit aussi la construction de 3.000 chambres hôtelières, 2.000 unités résidentielles haut de gamme, une marina, un aquaparc, des académies sportives, un théâtre de verdure, des infrastructures de santé, de sécurité, d'artisanat et de commerce, et surtout un centre de formation en hôtellerie et restauration pour ancrer les compétences au coeur du territoire.