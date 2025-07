Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - Le pays et l'UE renforcent leur coopération

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Général de division (2s) Jean-Baptiste Tine, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, M. Jean-Marc Pisani, ont coprésidé ce mardi 8 juillet 2025, à Dakar, la deuxième réunion du Comité de pilotage du Programme Opérationnel Conjoint II (POC II). Il vise à lutter de manière concertée contre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale. Les objectifs du POC II sont de renforcer les capacités des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, de sécuriser les frontières terrestres, d'assurer le secours en mer et la sécurisation de la frontière maritime, de protéger les victimes et de sensibiliser le grand public aux risques de la migration irrégulière et aux opportunités d'emploi.

Pour rappel, le POC II, lancé le 1er décembre 2023, s'étend jusqu'au 30 mai 2028 et couvre l'ensemble du territoire sénégalais. Ce programme, financé par l'Union européenne à hauteur de près de 23 milliards de FCFA (soit 34,75 millions d'euros), est mis en oeuvre par Civipol (France), en partenariat avec la FIAP (Espagne), et une équipe sénégalo-européenne. Les partenaires clés du programme incluent : la Police nationale, la Gendarmerie, les Douanes, la Justice, le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (Cilmi) et le Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes (Cnltp).