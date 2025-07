La future station touristique de Mbodiène, appelée à devenir un pilier du secteur touristique sénégalais, a officiellement vu le lancement de ses travaux ce lundi, lors d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de Sessène, Richard Biram Faye.

En présence des autorités administratives, des représentants de l'État, de partenaires privés et d'acteurs locaux, l'événement marque une étape clé dans la stratégie nationale de développement touristique.

Placé sous le signe de la concertation et de l'engagement collectif, ce lancement a rappelé l'ambition de faire de Mbodiène un exemple de tourisme intégré, respectueux de l'environnement et inclusif sur le plan social.

Les autorités locales appellent à l'adhésion des populations

Dans une atmosphère empreinte de solennité, le chef du village a ouvert la cérémonie par des prières, saluant la démarche participative du projet et l'implication de la Sapco. Le maire a, pour sa part, exhorté les populations à accompagner cette dynamique, en plaidant pour que les anciens habitants et exploitants soient pleinement associés aux bénéfices économiques et sociaux attendus.

Sablux mise sur un tourisme nouvelle génération

Partenaire stratégique, l'entreprise Sablux, déjà active à Pointe-Sarène et dans la Cité Ampéa, entend faire de Mbodiène une vitrine du tourisme moderne. Son projet inclut : promenade commerciale, zones résidentielles, parc naturel, équipements professionnels et espaces de loisirs. Une ambition multiforme pour transformer durablement la Petite Côte.

Sapco et Cdc unies autour d'une vision structurante

Côté institutions, la SAPCO, par la voix de son directeur général Serigne Mamadou, a dévoilé les grandes lignes du programme : 504 hectares à aménager, 3 000 chambres d'hôtels, 2 000 logements résidentiels, des équipements sportifs et un parc aquatique. Objectif : faire de Mbodiène la troisième grande station touristique du pays, après Saly et Pointe-Sarène, dans une logique de durabilité et d'ancrage territorial.

La CDC, représentée par son directeur général Fadilou Keita, a insisté sur la nécessité d'une gouvernance inclusive et équitable, avec une implication active de toutes les franges de la population pour garantir la justice territoriale.

Mbodiène, catalyseur d'un tourisme équitable

Pensé comme un levier de repositionnement du Sénégal sur l'échiquier touristique régional et mondial, le projet repose sur trois piliers : modernité des infrastructures, équité sociale via l'inclusion des communautés locales, et innovation environnementale. Il ambitionne de conjuguer développement économique et respect du cadre de vie.

Enjeux et perspectives

La réussite du projet dépendra autant de la qualité de sa réalisation que du respect des engagements pris sur les plans social et environnemental. Aménagements, création d'emplois locaux, protection des terres et accès équitable aux services publics sont au coeur des attentes.

Mbodiène ne sera pas seulement un nouveau site touristique : il pourrait devenir un symbole de renouveau économique et de coopération réussie entre secteur public et acteurs privés.