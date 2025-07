Afrique: Mame Moussa Cissé, sélectionneur des lionnes - « La Zambie est favorite mais nous aimons ce challenge »

« On s'est préparés pour ce match-là. Dès lors que nous avons terminé le premier match, nous nous sommes projetés sur ce deuxième match que je considère comme une finale.

Il fallait bien démarrer la compétition en gagnant le premier match, pour aborder ce match contre la Zambie avec un peu plus de sécurité et moins de pression. Jouer contre la Zambie est toujours une pression et beaucoup de défis, mais c'est un challenge pour notre équipe qui aime jouer ce genre de match. Nous sommes des outsiders sur ce match, mais nous allons essayer de nous donner les moyens pour faire le match qu'il faut pour capitaliser sur les trois premiers points que nous avons engrangés.

Il s'agira pour nous d'avoir un ou trois points, parce que ça nous permettra de se qualifier pour les quarts de finale. On se battra pour faire le match qu'il faut et engranger le plus de points possibles. (...) Nous allons respecter la Zambie, mais nous allons quand même nous battre crânement sur le terrain en jouant sur notre potentiel, tant sur le plan offensif que défensif mais également sur le plan mental. C'est un match dans lequel le mental va être très déterminant. »