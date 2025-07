Le Théâtre national Daniel Sorano de Dakar accueille le 20e Congrès de l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), placé sous le thème : « Interculturel : entre tradition, héritages, modernités et circulations ».

L'événement, qui se tient depuis hier jusqu'au 11 juillet, réunit plus de 220 participants venus de 22 pays, dont l'Algérie, la France, les États-Unis, le Brésil, l'Italie, la Suisse, le Burkina Faso ou encore le Bénin. Une importante délégation canadienne illustre l'ampleur et la richesse des échanges engagés.

L'objectif principal de ce congrès est d'explorer les dynamiques interculturelles à travers le prisme de la tradition, de l'héritage, de la modernité et de la circulation des savoirs. Les discussions porteront sur des thématiques variées telles que l'éducation, la santé, les arts, les technologies de l'information, et la religion, avec pour ambition de dépasser les clivages et de favoriser un dialogue constructif entre les cultures.

Au lancement de ces journées, Le président de l'ARIC, le Docteur Rachid, a souligné l'importance de cette rencontre : "L'ARIC est une grande famille qui oeuvre depuis 40 ans pour dynamiser la recherche interculturelle et promouvoir la collaboration entre les disciplines et les cultures. Ce congrès à Dakar marque un tournant, car c'est le premier organisé en Afrique subsaharienne."

Fondée à Genève en 1984, l'ARIC s'est imposée comme une référence dans le champ de la recherche interculturelle francophone. Depuis son premier congrès en 1986, l'association a su créer un réseau international et interdisciplinaire, rassemblant chercheurs, praticiens et artistes autour de 11 axes de travail. Parmi ses réalisations majeures, on compte la publication d'ouvrages scientifiques, l'organisation de colloques biannuels, et la promotion de jeunes chercheurs.

Cependant, l'ARIC fait face à des défis, notamment celui d'élargir son influence au-delà de l'espace francophone et de renforcer les liens avec les institutions africaines. Le choix de Dakar pour ce 20ème congrès s'inscrit dans cette volonté de diversification et d'inclusion.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions d'éminentes personnalités, dont le Professeur Alioune Badara Diané, président du comité scientifique, le Recteur Alioune Badara Kandji de l'Université Cheikh Anta Diop, et le Professeur Bacary Sarr, secrétaire d'État à la Culture et aux Industries Créatives. Ce dernier a rappelé l'importance de l'interculturalité dans un monde globalisé : "Les traditions et les héritages ne s'effacent pas devant la modernité ; ils cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Ce congrès est une opportunité pour construire des passerelles entre les peuples."

La clôture a été marquée par une prestation de la troupe "Ballet La Linguère" du Théâtre National Daniel Sorano. Les sonorités des différentes ethnies sénégalaises ont rythmé la fin de la cérémonie, offrant au public un moment de communion culturelle.

Ce congrès devra permettre de renforcer les liens entre les chercheurs et les institutions, mais aussi de poser les bases pour de futures collaborations. L'ARIC, forte de ses 40 ans d'existence, continue de jouer un rôle clé dans la promotion d'un dialogue interculturel respectueux et fécond.

Les participants espèrent, de telles initiatives contribueront à bâtir un monde où la diversité culturelle est perçue non comme une barrière, mais comme une richesse partagée.