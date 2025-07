Gambie: Le président Barrow pose la première pierre du port en eau profonde à Sanyang

Le président de la République, Son Excellence Adama Barrow, a présidé samedi la pose de la première pierre pour la construction d'un « port en eau profonde » à Sanyang, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville côtière de Sanyang.

Cette cérémonie marque une étape importante dans la marche du pays vers un développement économique robuste. Ce projet ambitieux symbolise également l'engagement ferme du gouvernement du président Barrow à investir dans des infrastructures cruciales, qui sont essentielles pour une croissance durable et le rehaussement des conditions de vie des Gambiens.

Cette installation en eau profonde de 12 mètres marque une étape importante dans le développement de l'infrastructure nationale et constitue une initiative phare dans le cadre du partenariat stratégique entre le gouvernement de la Gambie, l'Administration Portuaire de la Gambie et le groupe Albayrak, mis en oeuvre par le biais de l'accord de concession d'Alport Banjul.

Une fois opérationnel, le port en eau profonde devrait transformer le paysage économique, propulser la nation vers l'avant tout en générant une multitude d'opportunités d'emploi. Cette entreprise monumentale promet également de renforcer les échanges et le commerce, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus radieux et plus prospère pour tous les Gambiens.

Après la pose symbolique de la première pierre sur la plage, le dirigeant gambien, Adama Barrow, s'est adressé à une assemblée nombreuse sur le terrain de football de Sanyang.

Au cours de son discours, le président Barrow a rappelé que le progrès socio-économique de la Gambie dépend dans une large mesure de l'évolution du commerce international.

Il est donc essentiel que les principales portes d'entrée du pays, telles que le port maritime, l'aéroport et les systèmes de télécommunications, soient développées, utilisées au maximum et entretenues.

« Ces profondes et clairvoyantes réflexions, ainsi que les priorités de développement des infrastructures de transport de notre Plan de Développement National - Yiriwa ont motivé la décision de construire un nouveau port maritime en eau profonde dans cette localité. Le port en eau profonde de Sanyang est principalement destiné à répondre aux contraintes associées au port de Banjul, qui a été construit il y a de cela belle lurette. Il devrait également contribuer à transformer le pays en un centre d'excellence pour le commerce et le partage sous-régionaux, ainsi que pour les activités à valeur ajoutée et de réexportation. »

Le dirigeant gambien a reconnu que l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) a fonctionné ces dernières années avec des infrastructures limitées, par rapport au volume sans cesse croissant de marchandises traitées.

« Les nombreux défis qu'elle a dû relever étaient liés aux contraintes d'espace et à la congestion, à la fois dans les terminaux existants et sur les routes d'accès au port. »

Il a révélé que les ensembles de données disponibles montrent que le volume de fret traité au port de Banjul a augmenté annuellement de sept pour cent (7%) de 2008 à 2015.

Avec le changement de gouvernement en 2017 et la confiance accrue qui s'en est suivie en Gambie, il a ajouté que les volumes de marchandises ont augmenté de plus de dix-huit pour cent (18%).

« Ce taux de croissance a encore aggravé les contraintes de capacité du port, car l'installation ne peut plus faire face à l'augmentation du volume. Cette situation a entraîné une augmentation du temps d'attente des navires, des encombrements, une faible productivité et des frais de surestarie, qui contribuent tous à l'augmentation du coût des transactions commerciales et du coût des biens essentiels sur le marché local. Ainsi, la nécessité d'étendre les installations portuaires pour profiter du volume croissant du commerce dans le pays est clairement évidente, » a-t-il ajouté.

Mr Cem Ozturk, s'est exprimé au nom du président du groupe Albayrak, un conglomérat turc possédant une vaste expérience des infrastructures portuaires en Afrique. Il a dépeint le projet comme une nouvelle étape positive dans le projet d'expansion des ports du pays, soulignant l'impact qu'il aura sur les habitants de la région et sur l'ensemble du pays.

Il s'est également réjoui de la conclusion de cet accord de concession avec le gouvernement, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de développement des infrastructures du pays, notamment en ce qui concerne l'expansion de ses opérations portuaires, et ce, afin d'accueillir des navires plus grands et plus nombreux.

Il a remercié les responsables gambiens pour l'accord conclu dans le cadre d'une initiative de développement aussi importante, destinée à transformer le paysage économique du pays.

Mr Ousman Jobarteh, directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a souligné l'importance de ce projet portuaire ambitieux et l'impact qu'il aura sur le secteur maritime du pays.

Mr Jobarteh a également rappelé que le concept original de ce projet de port en eau profonde avait été lancé il y a plusieurs années et qu'il implique un grand nombre d'engagements et de spéculations de la part des parties prenantes.

En guise de conclusion, il a rendu un vibrant hommage à tous les anciens directeurs généraux de l'Administration Portuaire de la Gambie pour leurs efforts et leur contribution à la réalisation de cette journée.

Le gouverneur Ousman Bojang, de la Région de la Côte Ouest, a déclaré lors de la pose la première pierre de cet ambitieux projet que ce jour marque une nouvelle étape dans l'histoire du pays et de son héritage.

Le gouverneur Bojang a fait l'éloge de ce port en eau profonde et de son potentiel pour transformer le village côtier de Sanyang en une ville moderne. Il a poursuivi pour dire que le leadership visionnaire et les réflexions judicieuses du président Barrow ont changé la voie de la transformation du pays vers un développement durable solide.

Auparavant, Lamin Jabang, alcalo de Sanyang, et Falalo Touray, chef de Kombo Sud, ont tous deux qualifié cet événement d'historique dans l'ensemble de la région de Kombo et du pays, rappelant qu'il y a de nombreuses années, selon l'histoire, chaque fois que la route de Brikama se connecte à la ville de Sanyang, les habitants de la région sont témoins d'un développement transformateur.