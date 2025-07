Cameroun: Comment la marque chinoise Chery vient conquérir le marché de l'automobile au pays

Une démonstration-présentation a été faite à Douala, capitale économique du Cameroun. Avec la nouvelle gamme Chery l'occasion était donnée à Tractafric Motors, distributeur officiel automobile en Afrique du Nord, Centrale et de l'Ouest d'élargir son offre sur l'une des marques les plus innovantes et mondialement reconnues.

La marque Chery se présente comme une offre adaptée aux besoins des consommateurs camerounais, en recherche de véhicules accessibles parfaitement équipés, sûrs et intégrant les technologies les plus récentes.

Aussi, Tractafric Motors et Chery partagent la même volonté de proposer une gamme de véhicules variée correspondant aux attentes des camerounais. Les modèles disponibles au lancement pour le marché camerounais sont les SUV Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 7, et Tiggo 8. Sa stratégie est axée sur l'innovation, le leadership technologique et la sécurité, lui a permis de devenir une marque de classe mondiale et de gagner la confiance de plus de 15 millions de clients dans plus de 110 pays. Depuis sa création en 1997, Chery s'engage à offrir une expérience de conduite exceptionnelle à ses clients, tout en répondant aux exigences de sécurité et des tests les plus strictes.

Ce qui a fait dire à Zouhir Rhazi, Directeur Général de Tractafric Motors Cameroun que « L'intégration de Chery dans notre portefeuille de marque est une étape significative pour Tractafric Motors au Cameroun. Avec une marque innovante, technologique et adaptée aux besoins variés des conducteurs camerounais, nous confirmons notre volonté d'offrir à nos clients des véhicules à la pointe de la technologie, fiables avec un confort maximal et une sécurité optimale »,

Avec ses huit centres de recherche et de développement (R&D), et l'un des plus grands laboratoires de crash-test d'Asie, Chery répond aux normes et réglementations internationales. 41 de ses modèles sont ainsi certifiés « 5 étoiles » auprès de l'E-NCAP européen, du C-NCAP Chinois ou de l'A-NCAP Australien, faisant de Chery le constructeur chinois détenant le plus grand nombre de certifications sécurité au monde.

La marque a été primée à plusieurs reprises confirmant son esprit pionnier en matière d'innovation et de développement international. Dans le rapport Kantar BrandZ des 50 Créateurs de marques mondiales chinoises 2024, Chery reste en tête dans la catégorie automobile. L'étude J.D. Power IQS 2024, mesurant la qualité des véhicules neufs au cours des deux à six premiers mois suivant leur acquisition place également Chery devant ses concurrents nationaux

En 2024, ses ventes totales ont dépassé les 2,6 millions d'unités, dont 1,14 millions à l'export faisant de Chery la première marque chinoise à l'exportation de voitures particulières pour la 22ème année consécutive.

Conçus et adaptés aux usages les plus exigeants, les modèles de la gamme Tiggo incarnent l'engagement de Chery en faveur de la qualité et de la satisfaction client. Le cap du million d'unités vendues dans le monde a été franchis par chacun des modèles désormais également proposés au Cameroun avec une garantie de 5 ans / 150 000 km (au premier des deux termes échus).