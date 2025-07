Tunisie: Nuisances sonores, étals anarchiques - La Manouba impose un nouveau règlement

La municipalité de la Manouba a annoncé une série de mesures fermes pour limiter les nuisances sonores, l'occupation illégale de la voie publique et les pratiques portant atteinte à la tranquillité des citoyens, a indiqué Fethi Derouaz, secrétaire général chargé de la gestion municipale.

Ces décisions concernent notamment l'obligation faite aux salles des fêtes, aux espaces sportifs publics et privés, ainsi qu'aux lieux culturels et artistiques de cesser toute activité à minuit pendant la saison estivale.

Par ailleurs, l'exploitation non autorisée des trottoirs et de la voie publique par les cafés et commerces ouverts au public est strictement interdite, à l'exception des emplacements dûment autorisés. Il est également interdit d'installer des étals ou stands sans autorisation le long des artères principales, aux abords du marché municipal, des mosquées et des établissements éducatifs et universitaires.

Selon Derouaz, ces mesures s'inscrivent dans le cadre des articles 266 et 267 du Code des collectivités locales, relatifs à la répression des infractions liées à l'urbanisme et à l'occupation illégale de l'espace public. Elles visent à garantir la tranquillité des riverains, préserver la santé publique et améliorer le cadre de vie dans la ville.

Il a souligné que les contrevenants s'exposent à des poursuites administratives et juridiques, ajoutant que des équipes de la police et de la garde municipales assurent des rondes en soirée pour intervenir en cas de besoin.

La municipalité appelle les citoyens et les exploitants à faire preuve de civisme et à respecter les règlements en vigueur.