Tunisie: Kef - À 19 ans, elle conduit une moissonneuse batteuse et défie les préjugés

Malgré son jeune âge, Imen Amara, une jeune Tunisienne originaire de la délégation de Kalaat Senan, dans le gouvernorat du Kef, a choisi de se lancer dans le domaine agricole, travaillant comme conductrice de tracteur et de moissonneuse-batteuse, malgré la difficulté de ce métier.

Imen, 19 ans et élève au lycée de Kalaat Senan, a déclaré que sa famille ne s'était pas opposée à cette idée et l'avait soutenue dans l'exercice d'une profession jadis réservée aux hommes. Elle a également souligné avoir fait face à de nombreuses critiques, bien qu'elle considère cette profession comme honorable et digne de tout respect.

Imen explique que sa passion pour l'agriculture remonte à son enfance. Son père l'emmenait avec lui, surtout pendant la saison des grandes cultures et des récoltes. C'est ainsi qu'elle a développé un attachement profond à la terre. En grandissant, elle a commencé à semer, récolter et effectuer tous les travaux agricoles, convaincue que ces tâches ne sont pas l'apanage des hommes.

Imen a de grandes ambitions et envisage d'agrandir son exploitation et de moderniser ses machines agricoles, tout en conservant sa moissonneuse-batteuse actuelle, qu'elle considère comme un « héritage des ancêtres ». Elle a également adressé un message aux jeunes, affirmant que le domaine agricole est prometteur, tout comme les autres secteurs.

Le père d'Imen a déclaré que malgré les critiques de la communauté et de la famille élargie, qui estimaient que ce métier était trop pénible pour une jeune fille, il l'a toujours encouragée dès son plus jeune âge, ayant remarqué sa détermination et sa grande passion pour l'agriculture.

De son côté, Salwa Sdiri, la mère d'Imen, a confié que sa fille a aimé la terre et l'agriculture depuis sa tendre enfance, passant la majeure partie de son temps libre aux travaux agricoles, surtout pendant les vacances. Elle n'a, selon sa mère, aucune autre passion. Salwa Sdiri a ajouté qu'au début, la famille s'était opposée à cette idée pour qu'elle ne néglige pas ses études, mais que son ambition et sa persévérance lui ont permis de gagner le soutien de sa famille pour se lancer dans cette aventure.