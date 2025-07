Algérie: SMSI 2025 - Un projet algérien décroche la deuxième place à Genève

ALGER — Le projet algérien participant au concours du Sommet mondial sur la Société de l'Information (SMSI) 2025 à Genève (Suisse) a remporté la deuxième place dans la catégorie "Applications des TIC", a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Développé par le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA), ce projet a été distingué en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, lors de la cérémonie de remise des prix du concours du SMSI 2025, organisé chaque année par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Intitulé "Contribution to the fight against the drawdown of groundwater in the Algerian arid regions by geophysics, GIS and ICT" (Contribution à la lutte contre l'épuisement des eaux souterraines dans les zones arides en Algérie à l'aide de la géophysique, des systèmes d'information géographique (SIG) et des TIC", le projet primé concourait dans la catégorie "Application des TIC: Environnement électronique", parmi des centaines de projets internationaux en lice, précise la même source.

Ce projet vise à "lutter contre le phénomène de l'épuisement des eaux souterraines dans les zones arides en Algérie, à l'aide d'outils avancés tels que l'IA, les SIG, les méthodes géophysiques et l'installation de dispositifs de mesure modernes, en plus du développement d'un système intelligent d'alerte précoce pour surveiller en temps réel les eaux souterraines tant au niveau local que national", selon le communiqué.

A noter que "l'Algérie a participé à ce concours international avec plusieurs projets dans différentes catégories, dont trois ont atteint la phase pré-finale, ce qui reflète la dynamique croissante de l'innovation numérique nationale et l'engagement croissant des acteurs algériens aux initiatives mondiales liées aux TIC".

Les projets primés seront présentés dans la publication "WSIS Stocktake Report: Success Stories 2025", tandis que les descriptions des projets et des activités présentées seront incluses dans le "WSIS Stocktake Report, 2025".