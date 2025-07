Afrique: Selon la CNUCED, le commerce mondial rebondit de 300 milliards malgré des signaux d'alerte

Malgré un contexte économique mondial tendu, le commerce international a connu un rebond notable au premier semestre 2025. D'après la dernière mise à jour sur le commerce mondial publiée le 8 juillet par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les échanges commerciaux ont augmenté d'environ 300 milliards de dollars sur la période, tirés principalement par les importations des États-Unis et les exportations de l'Union européenne.



Le rapport publié indique que le premier trimestre a enregistré une croissance d'environ 1,5 %, tandis que le deuxième trimestre devrait atteindre les 2 %, selon les projections. Le commerce des services reste le principal moteur de cette croissance, avec une progression annuelle estimée à 9 % sur les quatre derniers trimestres.



Mais derrière cette dynamique globale, le CNUCED précise que les disparités régionales persistent. Les pays en développement, dans leur ensemble, ont vu leurs importations reculer de 2 %. Le commerce Sud-Sud, pourtant crucial pour les économies émergentes, est resté stable, indique l'organe des Nations Unies. Par conséquent, l'Afrique affiche une hausse de 5 % de ses exportations et une croissance de 16 % du commerce intra-régional sur un an, une exception à la tendance soulignée par la même source.



Si le premier semestre montre une certaine résilience, la suite de l'année s'annonce plus incertaine. Le rapport alerte sur plusieurs facteurs de risque susceptibles de freiner les échanges mondiaux, l'instabilité politique persistante dans certaines régions, les tensions géopolitiques accrues, et des signes de ralentissement de la croissance mondiale.



Par ailleurs, l'organisation souligne que la poursuite de la reprise au second semestre dépendra étroitement de la clarté des politiques économiques mises en œuvre, des évolutions géoéconomiques à venir, ainsi que de la capacité des chaînes d'approvisionnement à s'adapter à un environnement toujours plus volatile.