Afrique: CAN féminine au Maroc 2025 - AGL lance sa campagne « Moving Africa Forward »

Partenaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), Africa Global Logistics (AGL), acteur majeur de la logistique sur le continent, lance sa campagne « Moving Africa Forward » pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine qui se joue actuellement au Maroc.

« Moving Africa Forward » est le slogan officiel d'AGL pour les deux compétitions de football (CAN Féminine et CAN Masculine) qui se tiennent au Maroc cette année. Il incarne l'engagement de cette société à soutenir le football africain et plus largement, à contribuer à la transformation du continent, car convaincu que le football, tout comme la logistique, est un puissant levier de développement économique, social et d'inclusion à travers toute l'Afrique.

« Football et logistique connectent les populations, créent des opportunités et soutiennent les économies locales. Les deux jouent un même combat pour l'inclusion des femmes », précisent les responsables d'AGL qui font de l'inclusion des femmes une de ses priorités, au regard de l'accès croissant de la junte féminine à des postes de responsabilité.

Selon les statistiques de l'entreprises, en 2024, les femmes représentaient 20% des collaborateurs d'AGL et 25% des managers dans un secteur du transport et de la logistique, historiquement masculin.

Ces chiffres témoignent d'une dynamique positive, ouvrant la voie à une nouvelle génération de jeunes femmes qui voient désormais cette industrie comme porteuse d'opportunités propices à leur épanouissement et à leur réussite.

En effet, en s'associant au football féminin, AGL fait ce parallèle entre deux univers longtemps perçus comme réservés aux hommes : la logistique et le sport.

La campagne « Moving Africa Forward » témoigne la volonté cette entreprise de faire bouger les lignes et d'encourager la diversité et l'inclusion sur tous les terrains et à tous les niveaux.

« Je suis particulièrement fière de porter cette campagne « Moving Africa Forward », qui fait écho à l'engagement d'AGL en faveur de l'inclusion des femmes. C'est notre manière de dire que l'avenir du continent se construira avec les femmes, dans tous les domaines : sur le terrain comme en entreprise », a déclarée Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat chez AG.

Pour elle, soutenir la CAN Féminine, c'est aussi l'occasion de célébrer les femmes africaines et d'investir dans une Afrique plus inclusive, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir.

La campagne engagée et panafricaine « Moving Africa Forward » se mène à la fois en interne et en externe. En interne, elle vise à sensibiliser les collaborateurs d'AGL autour des enjeux d'inclusion et de diversité, tout en clamant haut et fort son engagement auprès de ses parties prenantes externes.

Initiative panafricaine, la campagne sera déployée en print et sur les réseaux sociaux, par les filiales AGL présentes dans les pays qualifiés à la CAN Féminine, avec des actions concrètes sur le terrain.