Afrique: Coopération - Le mini-sommet qui redéfinit les relations USA-Afrique

Du 9 au 11 juillet 2025, cinq chefs d'État africains seront accueillis à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump.

Cette réunion marque un tournant stratégique dans les relations entre Washington et le Continent. À première vue, le choix de ces dirigeants, Joseph Boakai du Libéria, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani de Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon et Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau, peut sembler inattendu. Une analyse approfondie révèle des motivations sous-jacentes significatives.

Des partenariats élémentaires

Le mini-sommet se concentre sur des enjeux économiques cruciaux, notamment l'accès à des minerais stratégiques. Selon un responsable de la Maison Blanche, « les pays africains offrent d'incroyables opportunités commerciales, qui profitent à la fois au peuple américain et à nos partenaires africains ». Ce rapprochement illustre la transition de l'aide publique au développement vers des partenariats commerciaux "gagnant-gagnant".

Chiffres clés

70 % des métaux rares mondiaux raffinés en Chine, illustrant la dépendance des États-Unis.

Plus de 41 000 ressortissants africains à expulser des États-Unis, dont plusieurs des pays représentés lors du sommet.

Ressources inexplorées

Les pays invités, bien que modestes sur la scène diplomatique, possèdent des ressources minérales considérables. Par exemple : le Liberia (Fer, or, diamants, uranium, et nickel) ; la Mauritanie (Fer, or, uranium, cuivre, et phosphates) ; le Sénégal (Or, fer, zircon, lithium) ; le Gabon (2ème producteur africain de manganèse) ; la Guinée-Bissau (Bauxite, phosphates, et diamants). Ces richesses pourraient fournir aux États-Unis une alternative aux dépendances actuelles sur les chaînes d'approvisionnement dominées par la Chine, particulièrement en ce qui concerne le lithium et le cobalt utilisés dans les technologies et énergies renouvelables.

Un contexte géopolitique évolutif

Derrière ce rapprochement, se dessinent des enjeux sécuritaires. La lutte contre la migration clandestine, qui touche particulièrement ces pays, sera sans doute centrale lors des discussions. « La lutte contre la migration clandestine est essentielle pour garantir la sécurité aux États-Unis, » rappelle un expert en relations internationales. En effet, des pays comme la Mauritanie comptent parmi ceux qui ont le plus grand nombre de ressortissants en situation irrégulière.

Sécurité maritime et terrorisme

Le Golfe de Guinée sera également à l'ordre du jour, face à la montée de la piraterie maritime. Les États-Unis semblent vouloir restreindre l'influence russe dans la région, surtout dans un contexte où le Sahel est en proie à l'instabilité.

Une réévaluation stratégique

Ce mini-sommet USA-Afrique sous Trump II représente un changement remarquable dans la politique américaine à l'égard du Continent. En recentrant les discussions sur le business au lieu de l'aide, Washington cherche à renforcer ses liens économiques et sécuritaires avec des États encore largement inexploités. Les événements à venir permettront de juger de l'efficacité et de la portée de cette nouvelle démarche vers une Afrique économiquement tournée vers l'opportunité.